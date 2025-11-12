باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
هجوم شهرک نشینان صهیونیستی به دارایی‌های مردم فلسطین + فیلم

شهرک‌نشینان به کامیون‌های یک کارخانه، خودرو‌ها و دارایی‌های فلسطینیان در شرق طولکرم یورش بردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرک‌نشینان صهیونیستی در جدیدترین جنایت خود علیه مردم فلسطین، یک کامیون حامل اموال مردم را در نزدیکی روستای بیت لید در شرق طولکرم واقع در کرانه باختری به آتش کشیدند.

