سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان، پس از درخشش مهسا بهشتی در دسته ۸۶ کیلوگرم و کسب یک مدال طلا و دو برنز در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، عملکرد شاگرد جوان خود را ستود و آینده تیم ملی را روشن توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیده‌الهام حسینی در خصوص تیم ملی اظهار داشت: «مهسا بهشتی با غیرت و جنگندگی توانست نخستین مدال طلای کاروان وزنه‌برداری ایران را کسب کند. رقبای او بسیار قدرتمند بودند و کار سختی داشت، اما با انگیزه بالا روی تخته رفت و خوش درخشید. این موفقیت را به ملت شریف ایران و جامعه ورزش کشور تبریک می‌گویم.»

او درباره شرایط فنی این وزنه‌بردار افزود: «مهسا فقط ۱۶ سال دارد. ۱۰ روز پیش در بحرین در دسته فوق‌سنگین وزنه زد و با حریفانی رقابت کرد که وزن بدنشان بسیار بیشتر بود. در فاصله کوتاهی از آن رقابت، در ریاض مقابل قهرمانان جهان و المپیک قرار گرفت. با وجود خستگی و شرایط سخت، با غیرت و جنگندگی ظاهر شد و این طلای ارزشمند را برای ایران به دست آورد. واقعاً باعث افتخار است و من شخصاً از عملکردش بسیار خوشحالم.»

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان درباره آینده تیم اظهار داشت: «من مطمئنم آینده بسیار درخشانی در انتظار این دختران است. اکثر بچه‌های ما زیر ۲۰ سال سن دارند و این مسابقات تجربه ارزشمندی برایشان بود تا بدانند در سطح جهانی کجا ایستاده‌اند. در سال‌های آینده نام‌های بیشتری از این دختران خواهید شنید.»

او همچنین در پاسخ به پرسش درباره پیش‌بینی مدال مهسا بهشتی گفت: «ما برای تک‌تک بچه‌ها احتمال مدال را بررسی کرده بودیم. می‌دانستیم اگر شرایط بدنی مهسا مناسب باشد، می‌تواند در حرکت دوضرب طلا بگیرد. در مجموع هم رکورد او با وزنه‌بردار قزاقستان برابر بود، اما، چون حریف زودتر وزنه را ثبت کرده بود، مهسا به مدال برنز مجموع رسید.»

حسینی در پایان درباره سایر ملی‌پوشان گفت: «امروز سارا صفاوردی در دسته فوق‌سنگین به روی تخته می‌رود. رقبایش بسیار قدرتمند هستند، اما سارا هم ورزشکاری توانمند است و اگر بتواند وزنه‌های خود را به خوبی مهار کند، شانس کسب مدال دارد.»

مسابقات وزنه‌برداری بانوان در دسته ۸۶ کیلوگرم روز گذشته در سالن Boulevard SEF Arena ۰۱ A برگزار و مهسا بهشتی ملی‌پوش کشورمان به رقابت با حریفان خود پرداخت. در این دسته ۸ وزنه‌بردار از کشور‌های مصر، ازبکستان نیجریه، لیبی، الجزایر، عراق، قزاقستان، عربستان، ترکیه، آلبانی، کامرون، اوگاندا و ایران حضور داشتند.

ملی‌پوش وزن ۸۶ کیلوگرم کشورمان در حرکت یک‌ضرب وزنه‌های ۹۷ و ۱۰۴ کیلوگرمی را مهار کرد و مدال برنز یک ضرب این دسته را از آن خود کرد. وزنه‌بردار مصر توانست مدال طلای یک ضرب این دسته را بدست آورد.

در حرکت دو ضرب بهشتی در حرکت اول وزنه ۱۰۴ کیلوگرمی را بالای سر برد و در حرکت دوم در مهار وزنه ۱۳۴ کیلوگرم ناکام ماند ولی در نهایت در سومین حرکت با مهار همین وزنه مدال طلای دو ضرب و مجموع برنز را بدست آورد. این دومین مدال طلای کاروان وزنه‌برداری کشورمان در ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی بود، پیش از این ایلیا صالحی‌پور نیز موفق به کسب مدال طلا شده بود.

