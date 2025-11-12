هشتمین دوره برنامه داوری مُهر اصالت ملی محصولات صنایع دستی استان گیلان با انتخاب ۳۳ محصول برتر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان در جمع خبرنگاران گفت :در پی فراخوان ارسال محصولات منتخب صنایع دستی برای داوری مُهر اصالت ملی، در مجموع بیش از ۱۰۰ اثر از هنرمندان سراسر استان به معاونت صنایع دستی ارائه شد که با داوری کارشناسان ، ۳۳ اثر حدنصاب نمره لازم را کسب و برای تایید نهایی به معاونت صنایع دستی وزارتخانه ارسال خواهد شد.

امیری نژاد افزود :تولیدات ارائه شده متنوع و رشته های مختلف شاخص گیلان از جمله چادرشب بافی، رشتی دوزی، صنایع چوبی، حصیری، بامبو، مروار، نمد، بافتنی های سنتی، چرم و سایر موارد بود .

وی اصالت، ابتکار و خلاقیت، کیفیت، ظرافت، سازگاری با طبیعت، مواد اولیه قابل بازیافت و استفاده از رنگ های طبیعی، کاربردی بودن و قابلیت عرضه در بازار را از جمله عوامل موثر در انتخاب آثار برتر دانست و گفت : برگزاری هشتمین برنامه داوری مُهر اصالت ملی پیش زمینه اخذ مُهر اصالت بین المللی بوده و امید است همچون سال های قبل پس از قرار گرفتن تعدادی از محصولات استان در جرگه آثار منتخب کشوری، برای دریافت مُهر اصالت جهانی نیز اهتمام لازم صورت پذیرد.