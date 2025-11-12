باشگاه خبرنگاران جوان - وبگاه تِک‌اِکسپلور در گزارشی آورده است: غول‌های فناوری آمریکا در رقابت برای کسب برتری در حوزه هوش مصنوعی، با وجود برخورداری از سرمایه و تراشه‌های لازم، با مانعی جدید مواجه شده‌اند: تأمین برق کافی. مدیران مایکروسافت و اُپِن اِی‌آی هشدار می‌دهند که فقدان برق کافی می‌تواند باعث شود میلیون‌ها تراشه پیشرفته بی‌استفاده بمانند.

هشدار مدیران ارشد فناوری

ساتیا نادلا (Satya Nadella)، مدیرعامل مایکروسافت، در گفت‌وگوی اخیر با سَم آلتمن (Sam Altman)، رئیس اُپِن اِی‌آی، هشدار داد: بزرگ‌ترین مسئله‌ای که اکنون با آن روبه‌رو هستیم، کمبود تراشه نیست، بلکه تأمین برق و امکان احداث مراکز داده در مجاورت منابع انرژی است.

وی افزود: اگر نتوانیم این زیرساخت را ایجاد کنیم، ممکن است شاهد انبوهی از تراشه‌ها در انبار باشیم که قادر به راه‌اندازی آنها نیستیم.

هزینه‌های سرسام‌آور

غول‌های فناوری شامل گوگل، مایکروسافت، آمازون و متا پیش‌بینی می‌کنند در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ میلادی هزینه کنند. این رقم در سال ۲۰۲۶ میلادی افزایش هم خواهد یافت. این تأمین مالی با پشتیبانی سرمایه‌گذاران مشتاق صورت می‌گیرد.

چالش‌های زیرساخت انرژی

احداث مراکز عظیم داده در آمریکا به طور متوسط ۲ سال زمان می‌برد.

راه‌اندازی خطوط برق فشارقوی جدید ۵ تا ۱۰ سال طول می‌کشد.

سهم مراکز داده از مصرف ملی برق آمریکا تا سال ۲۰۳۰ میلادی احتمالاً ۷ تا ۱۲ درصد خواهد بود.

راه‌حل‌های اضطراری و آینده‌نگرانه

تعویق در برچیدن نیروگاه‌های زغال‌سنگ.

سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های گازی.

توسعه رآکتور‌های هسته‌ای کوچک مدولار (SMR).

گسترش انرژی خورشیدی و سامانه‌های ذخیره‌سازی باتری.

پیشنهاد استقرار تراشه‌ها در مدار زمین برای بهره‌گیری از انرژی خورشیدی.

تعارض با تعهدات زیست‌محیطی

شرکت‌های فناوری به‌تدریج از تعهدات آب‌وهوایی خود فاصله می‌گیرند. گوگل نیز وعده دستیابی به آلایندگی صفر کربن تا ۲۰۳۰ را از وبگاه خود حذف کرده است.

هشدار کارشناسان

به باور برخی کارشناسان، پیش‌بینی‌های رشد مصرف انرژی ممکن است اغراق‌آمیز باشد. جاناتان کومی (Jonathan Koomey)، کارشناس برجسته دانشگاه کالیفرنیا برکلی، هشدار می‌دهد: همان‌گونه که طی حباب دات‌کام دهه ۱۹۹۰ بسیاری از مراکز داده پیشنهادشده هرگز محقق نشدند، طرح‌های کنونی نیز ممکن است با همین سرنوشت روبه‌رو شوند.

این رقابت فناورانه نشان می‌دهد که چگونه تقاضای فزاینده برای هوش مصنوعی می‌تواند زیرساخت‌های انرژی را زیر فشار قرار دهد و حتی اولویت‌های زیست‌محیطی را دگرگون کند.

منبع: ایرنا