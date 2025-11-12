کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال هلند به ستایش لیونل مسی پرداخت و او را بهترین بازیکن تاریخ فوتبال دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - لیونل مسی سالهاست که در مستطیل سبز میدرخشد و هواداران فوتبال را به وجد میآورد. بسیاری بر این باورند که این اعجوبه آرژانتینی بهترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان است. این بار نوبت به روبین فانپرسی، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال هلند، رسید تا به ستایش مسی بپردازد و او را بهترین بازیکن تاریخ فوتبال بداند.
فانپرسی که سابقه قهرمانی با منچستریونایتد در لیگ برتر انگلیس را دارد، گفت: به نظرم عدالت در فوتبال زمانی اجرا شد که مسی توانست قهرمانی در جام جهانی را به دست آورد. او تنها برای این هدف بازی و بارها چنین چیزی را اعلام کرد و در نهایت هم به رویایش رسید.
او ادامه داد: به نظرم مسی بهترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان است و همه باید این موضوع را قبول کنند.
مسی پس از سالهای درخشانی که در بارسلونا پشت سر گذاشت ناچار شد این تیم را ترک کند و راهی پاریسنژرمن شود. او دو سال پیراهن تیم پاریسی را به تن کرد و اکنون در لیگ آمریکا و برای اینتر میامی توپ میزند. این ستاره آرژانتینی قراردادش را با اینترمیامی تمدید کرده و در ۳۸سالگی همچنان در اوج به سر میبرد.
روبین فانپرسی هم در حال حاضر هدایت تیم فوتبال فاینورد روتردام را بر عهده دارد و با این تیم در جایگاه دوم جدول ردهبندی لیگ فوتبال هلند ایستاده است.