رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: کشت گندم در استان‌های سردسیر بیش از ۸۰ درصد بویژه زراعت‌های آبی انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: قیمت گذاری جو، ذرت، نهاده های دامی و دانه های روغنی در کمیسیون تخصصی به توافقی در خصوص قیمت رسیدیم که امیدواریم هرچه سریع تر جلسه شورا برگزار شود تا نتایج حاصله تصویب و اعلام شود.

به گفته وی، کشت گندم در استان های سردسیر بیش از ۸۰ درصد بویژه زراعت های آبی انجام شده چراکه در دیم بدلیل عدم بارش و خشکسالی هنوز این امر صورت نگرفته است و ۲۰ درصد مابقی کشت آبی در این مناطق تا پایان آبان انجام خواهد شد.

هاشمی ادامه داد: در استان های غرب و مرکزی و نیمه معتدل و معتدل برخی مناطق بالای ۵۰ درصد کشت انجام شده و مابقی مناطق این استان ها بین ۳۰ تا ۵۰ در حال انجام عملیات است و استان های جنوبی برای کشت آماده می شوند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره وضعیت تامین نهاده و کودهای کشاورزی بیان کرد: تامین کودهای ازوته و سرک در داخل کشور توسط پتروشیمی ها تولید می شود که براین اساس در بخش تولید کود داخل در برخی مواقع با بدعهدی پتروشیمی ها روبرو هستیم که به موقع کود را به بهانه عدم پرداخت یارانه از سوی دولت تحویل نمی دهند، درحالیکه قابل قبول نیست و پتروشیمی ها باید تکلیف خود را با سازمان برنامه و بودجه و دولت مشخص کند.

وی گفت: انتظار کشاورزان بر آن است که کود مورد نیاز بدون بهانه به میزان مکفی در اختیارشان قرار بگیرد، همچنین در خصوص کودهای وارداتی به سبب تامین ارز و بدهی شرکت های خدمات حمایتی به تجار خارجی مشکل داریم که امیدواریم هر چه سریع تر شرکت خدمات حمایتی و مجموعه دولت در خصوص واردات کود تعجیل کنند چراکه در استان های مرکزی و جنوب غرب و شرق که فصل کشت به تازگی آغاز شده، کشاورزان بتوانند از این کودها استفاده کنند.

برچسب ها: کشت گندم ، تولید گندم
