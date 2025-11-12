باشگاه خبرنگاران جوان -کارشناس اداره کل هواشناسی استان از ورود سامانه بارشی در روز شنبه ۲۴ آبان خبر داد و گفت: پیش بینی میکنیم عصر روز شنبه شاهد بارش پراکنده به ویژه در ارتفاعات غربی استان باشیم.
مرتضی صبوری با اشاره به وضعیت دمای هوا گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۲۴ درجه و فردا ۲۵ درجه سانتیگراد است.
کارشناس هواشناسی افزود: خنکترین نقطه استان در ۲۴ ساعت گذشته، شکوهیه با ۳ درجه سانتیگراد بوده است.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان در خصوص وضعیت جوی گفت: امروز آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با افزایش ابر و غبار محلی (بر اثر انباشت آلایندههای جوی) خواهد بود.
منبع:روابط عمومی اداره کل هواشناسی قم