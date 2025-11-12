دروازه‌بان تیم ملی فوتسال کشورمان گفت: مدالم را به شهید مدافع حرم سجاد زبرجدی عزیز تقدیم می‌کنم؛ در روز‌هایی که اسم و یاد شهدا گمنام می‌شود، من از روز اول به این شهید متوسل شده بودم.

باشگاه خبرنگاران جوان - باقر محمدی سنگربان تیم ملی فوتسال ایران پس از قهرمانی در رقابت‌های فوتسال همبستگی کشور‌های اسلامی و کسب عنوان بهترین بازیکن این تورنمنت، گفت: اول از همه به ملت ایران تبریک می‌گویم چرا که دعای خیر آنها بدرقه راه ما بوده است. توانستیم بازی بزرگی را ببریم، این مدال را تقدیم به شهید مدافع حرم سجاد زبرجدی عزیز تقدیم می‌کنم، در روز‌هایی که اسم و یاد شهدا گمنام می‌شود من از روز اول به این شهید متوسل شده بودم، قطعا دست ما را می‌گیرند.

وی در ادامه اظهار کرد: مدال را به گردن نمی‌اندازم، چون باید یک قابی برای آن پیدا کنم و بر سر مزار این شهید ببرم.

محمدی در خصوص واکنش‌هایش در دیدار برابر مراکش عنوان کرد: من وظیفه دارم که دروازه را بسته نگه دارم. این اتفاق لطف خدا بوده است.

تیم ملی فوتسال ایران در فینال بازی‌های کشور‌های اسلامی موفق شد با نتیجه ۵ بر صفر مراکش را شکست داده و قهرمان شود.

