باشگاه پرسپولیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: در روز‌هایی که فضای فوتبال ایران بیش از هر زمان به آرامش، اخلاق و همدلی نیاز دارد، دو باشگاه بزرگ و ریشه‌دار پرسپولیس و استقلال، در کنار تمام هواداران خود، بر این باورند که هیچ برد و باختی ارزش خدشه‌دار شدن حرمت انسان‌ها را ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بعد از دیدار پرسپولیس و استقلال خوزستان حواشی رخ داد که باعث شکایت باشگاه استقلال از همشهری خود شد، حالا باشگاه پرسپولیس در واکنش به حواشی رخ داده در روز‌های اخیر بیانیه‌ای را منتشر کرده است.

در این بیانیه آمده است:

در روز‌هایی که فضای فوتبال ایران بیش از هر زمان به آرامش، اخلاق و همدلی نیاز دارد، دو باشگاه بزرگ و ریشه‌دار پرسپولیس و استقلال، در کنار تمام هواداران خود، بر این باورند که هیچ برد و باختی ارزش خدشه‌دار شدن حرمت انسان‌ها را ندارد.

رقابت میان سرخ و آبی، میراثی است از دهه‌ها شور و افتخار، اما این رقابت باید الهام‌بخش احترام، نه میدان درگیری و توهین و تنش و التهاب باشد. توهین‌ها و بداخلاقی‌ها همانند بومرنگی است که روزی به خود ما هم برخواهد گشت و برای فرهنگ صحیح و رقابت سالم باید از این رویکرد چه برعلیه خود و چه برعلیه رقبایمان اجتناب کنیم.

ما از همه هواداران عزیزمان می‌خواهیم، با حفظ هیجان و تعصب مثال‌زدنی در حمایت از باشگاه‌های خود، اجازه ندهند برخی اتفاقات و حواشی چهره فوتبال ایران را با کینه و نفرت مخدوش کنند و رقابت سالم فوتبالی قربانی جنگ و دعوا‌های بی سرانجام شود.

پرسپولیس و استقلال، هر دو بخشی از هویت مردم ایران زیر پرچم خوش رنگ ایران اسلامی هستند. هر دو برای شادی یک ملت می‌جنگند و هر دو در کنار هم، تا ابد نماینده فوتبال پاک و پیام‌آور دوستی‌ها خواهند بود.

بیاییم از امروز، فریاد هواداری‌مان را به فریاد احترام متقابل و حمایت از ارزش‌ها تبدیل کنیم. رقابت فوتبالی در جای خود باقی بماند، اما اخلاق برنده باشد.

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، پرسپولیس
خبرهای مرتبط
اعلام زمان بازگشت کادرفنی پرسپولیس به ایران
اقدام عجیب آقای مربی علیه پدیده پرسپولیسی؛ قرمز‌ها چطور ستاره جوان را از دست دادند؟
هاشمیان کوتاه نمی‌آید؛ وحید تمام قراردادش را می‌خواهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مربی ایتالیایی بدون اختیارات، اثر گذاری در تیم ملی ندارد/ تورنمنت العین از جام کافا بهتر است
سبک اوسمار با هاشمیان متفاوت است
برنامه روز پنجم ورزشکاران ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان: بهشتی با غیرت و جنگندگی طلایی شد
حذف نمایندگان اسنوکر ایران از جهانی قطر
سایت انگلیسی: فوتبال ایران به دنبال طلسم‌شکنی در جام جهانی
نژادپرستی یا سنت؛ باشگاهی که خارجی پذیر نیست
فان‌پرسی: همه باید قبول کنند که مسی در تاریخ فوتبال جهان، بهترین است
تراکتور برترین باشگاه ایران در ۲۰۲۵/ پاری‌سن‌ژرمن در صدر جهان
سپاهانی‌ها پاسخ زنوزی را دادند
آخرین اخبار
باشگاه پرسپولیس: هیچ برد و باختی ارزش خدشه‌دار شدن حرمت انسان‌ها را ندارد
محمدی: مدالم را به شهید سجاد زبرجدی تقدیم می‌کنم/ توسل به شهدا حتما جواب می‌دهد
حذف تیم‌های میکس ریکرو و کامپوند ایران از مسابقات قهرمانی آسیا
دختران بلندقامت ایران راهی رده‌بندی بازی‌های کشور‌های اسلامی شدند
تیم ۴ در ۱۰۰ متر آزاد ایران فینالیست شد
ترکیب تیم ملی امید ایران در مقابل روسیه
تراکتور برترین باشگاه ایران در ۲۰۲۵/ پاری‌سن‌ژرمن در صدر جهان
آغاز شمارش معکوس برای شروع رقابت های دستجات آزاد اسکیت اینلاین اسلالوم
اعلام نتایج ۲ رده سنی لیگ ترامپولین قهرمانی باشگاه‌های کشور
نژادپرستی یا سنت؛ باشگاهی که خارجی پذیر نیست
سپاهانی‌ها پاسخ زنوزی را دادند
سایت انگلیسی: فوتبال ایران به دنبال طلسم‌شکنی در جام جهانی
میزبانان رقابت‌های رنکینگ‌دار کشتی مشخص شدند
فان‌پرسی: همه باید قبول کنند که مسی در تاریخ فوتبال جهان، بهترین است
دلافوئنته: فلیک خودش را جای من نگذاشت/ یامال اردوی اسپانیا را مغموم و مصدوم ترک کرد
سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان: بهشتی با غیرت و جنگندگی طلایی شد
حذف نمایندگان اسنوکر ایران از جهانی قطر
مربی ایتالیایی بدون اختیارات، اثر گذاری در تیم ملی ندارد/ تورنمنت العین از جام کافا بهتر است
برنامه روز پنجم ورزشکاران ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
امیدوارم جواب اعتماد کادر فنی تیم ملی را بدهم/ دوست دارم در فینال با مصر بازی کنیم
سبک اوسمار با هاشمیان متفاوت است
تاج: کسب مدال طلای فوتسال نشان از اقتدار جوانان برومند ایران دارد
قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
یک طلای دیگر برای ورزش ایران/ مهسا بهشتی در وزنه‌برداری به طلا رسید
تیم شنا ایران در ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط مدال را از دست داد
سارا بهمنیار در کاراته به مدال طلا رسید/ پنجمین مدال طلا برای ایران
تساوی مقصودلو در دور رفت مرحله چهارم جام‌جهانی شطرنج
جعفری مربی زن جوان سال ۲۰۲۵ فوتبال آسیا شد
مقانلو برای آشتی به فدراسیون تکواندو رفت/ ساعی: سوءتفاهم برطرف شد
اولین مدال طلای سامبوی ایران در مسابقات جهانی