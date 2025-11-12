باشگاه خبرنگاران جوان - بعد از دیدار پرسپولیس و استقلال خوزستان حواشی رخ داد که باعث شکایت باشگاه استقلال از همشهری خود شد، حالا باشگاه پرسپولیس در واکنش به حواشی رخ داده در روز‌های اخیر بیانیه‌ای را منتشر کرده است.

در این بیانیه آمده است:

در روز‌هایی که فضای فوتبال ایران بیش از هر زمان به آرامش، اخلاق و همدلی نیاز دارد، دو باشگاه بزرگ و ریشه‌دار پرسپولیس و استقلال، در کنار تمام هواداران خود، بر این باورند که هیچ برد و باختی ارزش خدشه‌دار شدن حرمت انسان‌ها را ندارد.

رقابت میان سرخ و آبی، میراثی است از دهه‌ها شور و افتخار، اما این رقابت باید الهام‌بخش احترام، نه میدان درگیری و توهین و تنش و التهاب باشد. توهین‌ها و بداخلاقی‌ها همانند بومرنگی است که روزی به خود ما هم برخواهد گشت و برای فرهنگ صحیح و رقابت سالم باید از این رویکرد چه برعلیه خود و چه برعلیه رقبایمان اجتناب کنیم.

ما از همه هواداران عزیزمان می‌خواهیم، با حفظ هیجان و تعصب مثال‌زدنی در حمایت از باشگاه‌های خود، اجازه ندهند برخی اتفاقات و حواشی چهره فوتبال ایران را با کینه و نفرت مخدوش کنند و رقابت سالم فوتبالی قربانی جنگ و دعوا‌های بی سرانجام شود.

پرسپولیس و استقلال، هر دو بخشی از هویت مردم ایران زیر پرچم خوش رنگ ایران اسلامی هستند. هر دو برای شادی یک ملت می‌جنگند و هر دو در کنار هم، تا ابد نماینده فوتبال پاک و پیام‌آور دوستی‌ها خواهند بود.

بیاییم از امروز، فریاد هواداری‌مان را به فریاد احترام متقابل و حمایت از ارزش‌ها تبدیل کنیم. رقابت فوتبالی در جای خود باقی بماند، اما اخلاق برنده باشد.