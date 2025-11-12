باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، تولید و تکثیر انواع بذور فناورانه (به ویژه بذور هیبرید و ارقام بومی ارتقاء یافته)، فناوریهای نوین فرآوری و بستهبندی بذر و توسعه پلتفرمهای داده و بانک ژن از محورهای این فراخوان است.
طرح ارائه شده باید از ویژگیهایی همچون دستیابی به مرحله تجاریسازی و توسعه (TRL و MRL) ایجاد جریان اقتصاد دانشبنیان، تشکیل کنسرسیوم با همکاری تجاری، ملی و بینالمللی و بهرهمندی از فناوری و نوآوری متمایز و اثرگذار برخوردار باشد.
علاقهمندان میتوانند از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر ۱۴۰۴ برای دریافت پروپوزال به نشانی https://agrifood.isti.ir و برای ثبت طرح خود به وبگاه https://khedmat.isti.ir مراجعه کنند.