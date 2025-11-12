امیر قطر با دعوت از مردم برای برگزاری نماز باران در سراسر این کشور از آنان خواست در طلب نزول باران به درگاه خداوند دعا کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر مردم این کشور را به برگزاری نماز استسقاء (نماز طلب باران) در صبح روز پنجشنبه، ۲۲ جمادیالاولی ۱۴۴۷ هجری قمری، برابر با ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵ میلادی در سراسر کشور دعوت کرد تا از درگاه خداوند نزول باران را طلب کنند.
قرار است امیر قطر نیز فردا صبح همراه با نمازگزاران، در مصلی لوسیل این نماز را اقامه کند.
شایان ذکر است که در هفتههای اخیر، خاورمیانه با یکی از شدیدترین دورههای خشکسالی دههها روبهرو شده است؛ شرایطی که هم بحران آب و هم امنیت غذایی را تشدید میکند.
در ایران، ذخایر سدها به سطح بیسابقهای کاهش یافتهاند و استانها و شهرها از جمله تهران با بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت، در معرض کمبود شدید آب قرار گرفتند.
در سوریه و بخشهای شرقی مدیترانه نیز بارشها به میزان قابلتوجهی زیر حد نرمال بوده و رودها و سفرههای زیرزمینی دچار تضعیف شدهاند؛ این وضعیت در کشوری که سالها جنگ داخلی پشت سر گذاشته، به نابودی محصولات کشاورزی و تشدید ناامنی غذایی انجامیده است.
کارشناسان هشدار میدهند که تاثیرات آبوهوا تغییر کرده و چرخه هیدرولوژیکی بهطور فزایندهای بیثبات شده است؛ وقوع بارشهای شدید در برخی نقاط در مقابل خشکی شدید در دیگر بخشها، نمایانگر این الگو است.
در این شرایط، نیاز به بازسازی مدیریت آب، کاهش مصرف، اصلاح روشهای کشاورزی و تقویت زیرساختهای مقاومتی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
منبع: خبرگزاری رسمی قطر (قنا)