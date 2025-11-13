رئیس فدراسیون ژیمناستیک از تخصیص فقط ۱۷ میلیارد تومان بودجه برای این فدراسیون و پرداخت ۳۰ تا ۳۵ درصد از بودجه تا ۳۱ شهریور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درخصوص اعزام نشدن ملی پوشان ژیمناست به مسابقات جهانی گفت: خوشحالم که این فرصت رو در اختیار من به عنوان نماینده جامعه ژیمناستیک قرار دادید تا در مورد برنامه‌های پیش روی تیم‌های ملی ژیمناستیک ایران صحبت بکنم. طبیعتا بعد از المپیک و افتخار آفرینی، افتخار که به تنهایی نه، شاید بشود گفت شگفتی همراه با افتخار که بعد از شصت سال موفق شدیم اولین سهمیه را برای ژیمناستیک کسب کنیم و در المپیک پاریس علاوه بر شرکت، فینالیست هم بشویم و به هفتمی المپیک هم دست پیدا بکنیم، افتخار بزرگ دیگری امسال رقم خورد. ما چهار اعزام از آغاز سال ۱۴۰۴ داشتیم در کنار سه اعزام که برای پسران ژیمناستیک بود و همه آن‌ها نیز با مدال طلا همراه بود.

ملی پوشان بانوان توانستن بعد از پنجاه سال برای اولین بار در مسابقات بین المللی شرکت کنند

او ادامه داد: البته اعزام دختران ژیمناست رو هم داشتیم. ملی پوشان ترامپولین بانوان نمایندگان دختر جمهوری اسلامی ایران توانستن بعد از پنجاه سال برای اولین بار در مسابقات بین المللی برون مرزی شرکت کنند که من فکر می کنم این هم یکی از دستاورد‌هایی بزرگ است. ما از ژیمناست‌هایی دختر بعد از پنجاه سال انتظار نداشتیم که نتیجه یا مدال خاصی رو کسب بکنن اگر بخواهم صادق باشم، اما اینجا هم با لطف خداوند و سخت کوشی فرزندان شایسته‌ای ایران توانستیم که یک فینالیست دختر هم در ترامپولین در مسابقات بین المللی اعزامی داشته باشیم. امیدوار هستم این راه، راه همواری باشد. مسیر‌هایی که برای اولین بار به روی جامعه ژیمناستیک گشوده شده است و فکر می‌کنم مسیر‌هایی پر افتخاری هست که با شایستگی دارد طی می‌شود.

برای اولین بار در مسابقات قهرمانی آسیا سه مدال کسب کردیم

اینچه درگاهی بیان کرد: خرداد ماه امسال کمی قبل از شروع جنگ دوازده روزه شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا را داشتیم در گروه‌های سنی جوانان و بزرگسالان که آنجا هم ایران شگفتی آفرین شد و در کره جنوبی با شرایط خاصی که در اون مقطع توامان شده بود برای کشورمان موفق شدیم که پرچم ایران را در آن سالن به اهتزار در بیاوریم. سرود ایران نواخته بشود و در سکوی اول قهرمانی آسیا قهرمان شایسته ایران بیاستد طلا را به گردن داشته باشد در حالی که کنار دستش قهرمان طلا المپیک ده ماه قبل که در اوج آمادگی شرکت کرده بود روی سکوی نقره قرار بگیرد. البته ما مدال نقره و مدال برنز رو هم داشتیم؛ در دار حلقه جوانان و بزرگسالان که من جا دارد از قهرمانان شایسته این مدال‌ها هم یاد بکنم، اما آنقدر این طلا درخشش داشت که متاسفانه یا خوشبختانه حالا به هرحال کسب مدال طلا هم خیلی دلپذیر هست، اما شاید قهرمانی دو قهرمان دیگر ما آقای رحمانی و آقای سیاوش سیاهی خیلی خوب در سایه این مدال دیده نشد. مدال پررنگ و خوشرنگ طلای قهرمانی آسیا برای اولین بار کسب شد. اولین بار بود که ما از قهرمانی آسیا با سه مدال برمی گشتیم و به هرحال فکر می‌کنم ژیمناستیک ایران دچار دگردیسی شده و راهی آغاز شده که دیگر کسی نمی‌تواند جلوی این رشد را بگیرد. انشاءالله امیدوارم به این شکل کار کرده باشیم.

مرحله سوم ثبت نام در وردچمپیونشیپ را با قدرتی خارج از نیروی فدراسیون از دست دادیم

رئیس فدراسیون ژیمناستیک خاطرنشان کرد: اتفاقات ناگواری اخیرا برای جامعه ژیمناستیک اتفاق داد و اعزام ژیمناست‌های ما را به مسابقات ورد چمپیونشیپ که بعد از المپیک دومین رویداد مهم و بزرگ ژیمناستیک هست رو تحت شعاع قرار داد. متاسفانه بزرگسالان ما مسابقات را از دست دادند به این علت که فدراسیون ژیمناستیک خارج از اراده و قدرت خودش امکان ثبت نام این ژیمناست‌ها را برای مرحله سوم نداشت. ما دو مرحله ثبت نام را انجام داده بودیم و فقط مرحله سوم را با قدرتی خارج از نیروی فدراسیون متاسفانه از دست دادیم و ژیمناست‌ها در این مسابقات نتوانستن شرکت کنند. هرچند با صحبت‌ها و رایزنی‌هایی که کردیم توانستیم که مسیر ثبت نام را مجددا برای بچه‌ها باز بکنیم و تیم ملی جوانانمان امروز ثبت نامش انجام شده و آماده‌ای اعزام در هفته‌ای آینده است. چیزی بیش از یک ماه هست بچه‌ها در اردوی مداوم هستند ولی متاسفانه هنوز جواب موافقت نامه شورای برون مرزی که من اطلاع دارم حدودا دو هفته پیش تشکیل شده و موافقت کرده به ما کتبا ابلاغ نشده است. ما باید ارز تهیه کنیم و تمهیدات سفر را بچینیم و در این مقطع زمانی با فاصله کمی که است دغدغه و نگرانی‌هایی را تیم ملی جوانانمان در کنار تمریناتش دارد، تحمل می‌کند که آیا به این مسابقات می رسد یا نه اینجا همان مقطعی هست که ما انتظار داریم وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک نقش پر رنگ خودشان را در کمک به این قهرمانان بازی کنند و کمک کنند که اگر مانعی هست که فکر نمی‌کنم چراکه ویزای بچه‌ها هم صادر شده و همه چیز آماده‌ای شرکت جوانان ما در این مسابقات هست.

اینچه درگاهی گفت: وورد چمپیونشیپ جوانان مسابقه‌ای هست که شرکت در آن سهمیه می‌خواهد و ما به خاطر نتایجی که گرفتیم سهمیه شرکت در این مسابقات را گرفتیم و خود این مسابقات سهمیه بخشی از مسابقاتی هست که سهمیه المپیک جوانان را مشخص می‌کند بنابراین فکر می کنم برای آینده قهرمانان ما بسیار مهم و سرنوشت ساز هست که در این مسابقات شرکت کنند. ژیمناستیک، فدراسیون ژیمناستیک کار خودش را انجام داده و امیدوارم سایر موادی که کمک می کنند ژیمناست‌های ما بتوانند در این مسابقات حضور داشته باشند هم نقش خودشان را درست بازی کنند و شانس حضور‌های ژیمناست‌ها را در این مسابقات ازشان نگیرند.

یکی از نیاز‌های ما تغییر دیدگاه مسئولین به ژیمناستیک است

رئیس فدراسیون ژیمناستیک در پاسخ به این سئوال که پس از المپیک پاریس مهدی الفتی و سرمربی اش از امکانات ابراز نارضایتی کرده بودند، آیا وزارت ورزش در خصوص تامین وسایل کمکی کرده است، بیان کرد: سالن آکادمی ژیمناستیک مجموعه انقلاب که در واقع دفتر فدراسیون هم در طبقه فوقانی آن واقع شده یکی از مجهزترین سالن‌ها است و تلاش همکاران من در فدراسیون ژیمناستیک در سال‌های اخیر به شکلی بوده که ما به صورت خرید حتی تک وسیله هر جایی که ممکن بوده سعی کردیم که استاندارد این سالن را در حد لوازم استاندارد بروز بالا ببریم که به این سطح نزدیک شده خدا را شکر و اقلام استانداردی که در این سالن که محل تمرین تیم‌های ملی که یکی از کمپ‌ها است فکر کنم به طرز دل چسبی بهتر شده است. هرچند که کمکی را هم وزارت نفت کرده که در حال تهیه لوازم هستیم. البته این ارقام کم هست و من فکر می‌کنم یکی از نیاز‌های ما تغییر دیدگاه مسئولین به ژیمناستیک است.

او ادامه داد: ما خودمان را ثابت کردیم. برنامه ریزی، در سایه توانمندی، اراده و اهتمامی که خانواده ژیمناستیک داشته تا امروز توانسته نتایج درخشانی را در سال‌های اخیر رقم بزند، اما آن چیزی که به هرحال من می‌بینم در دیدگاه تخصیص حتی اعتبارات دولتی فدراسیون ژیمناستیک به عنوان پنجمین فدرسیون شلوغ به اعلام آمار فدراسیون پزشکی ورزشی به عنوان یکی از رشته‌های پایه که معمولاً باید جزء رشته های اول در ردیف اعتبارات قرار بگیرد به عنوان رشته‌ای که در المپیک حضور داشته و فقط ۱۳ رشته در المپیک حضور داشتند، به عنوان رشته‌ای که در بازی‌های آسیایی توانسته مدال نقره را بگیرد فقط ۱۷ میلیارد تومان در واقع برایش اعتبار از محل بودجه عمومی و دولتی در نظر گرفته شده است.

تا ۳۱ شهریور ۶ میلیارد تومان به فدراسیون اعتبار داده شده است

اینچه درگاهی درخصوص اینکه تا ماه آبان چه مقدار بودجه به فدراسیون ژیمناستیک تخصیص پیدا کرده است، گفت: اگر آمار دقیق رو بخواهم عرض کنم تا ۳۱ شهریور را می‌توانم خیلی دقیق به شما بگویم که از همین اعتبار فقیرانه ۱۷ میلیارد ما چهار اعزام فقط از اول سال داشتیم و هفته‌ آینده هم انشالله قراره که اعزام داشته باشیم. همین اعتبار فقیرانه تا ۳۱ شهریور فقط ۳۰ تا ۳۵ درصدش برای ما داده شده است یعنی ۶ میلیارد تومان در حالی که سایر فدراسیون‌ها چیزی حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد اعتباراتشان را دریافت کرده‌اند. من فکر می‌کنم ژیمناسیک به مهربانی بیشتری از سوی مسئولین ورزش و ارشد‌های ورزش کشور نیاز دارد.

رئیس فدراسیون ژیمناستیک درخصوص برنامه‌های این فدراسیون برای بانوان بیان کرد: در مورد ژیمناسیک بانوان اردو‌های ترامپولین فکر می‌کنم که از ماه آینده تشکیل می‌شود با هدفگذاری برای رویداد‌های بین المللی بعدی و این شاکله‌ای که ایجاد شده و تیم ملی ترامپولین دختران ما به مسیر خودش ادامه خواهد داد. در کنار این ما روی اعزام دیگری داریم کار می‌کنیم روی پوشش آن و شرکت در تک وسیله پرش خرک است که با مقررات و ضوابطی که وجود دارد تصورمان بر این است که یک کار کارشناسی روی آن انجام شود شانس اعزام دختران شاخه هنری رو هم می‌توانیم اضافه کنیم و خب طبیعتا در شاخه FOR ALL هم که هیچ محدودیت پوشش نیست و فقط انتظار همکاری از سوی مسئولین ارشد را داریم تا اجازه حضور دختران و زنان ژیمناست را در رویداد‌های بین المللی با رعایت ضوابط را بدهند.