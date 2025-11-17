مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: براساس آخرین آمار در ابتدای پاییز جمعیت دام سبک ۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار راس است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: قیمت کنونی بره نر با وزن ۵۵ کیلو ۳۱۰ تا ۳۲۵ هزارتومان است و بدلیل حجم گوشت وارداتی بازار مناسب نیست.

به گفته وی، کمبود نهاده های دامی و تب برفکی موجب شده تا شرایط تولید و تولیدکننده ها با ثبات نباشد که با استمرار شرایط فعلی تامین نهاده، چشم انداز مناسبی پیش روی تولید مرغ و گوشت قرمز نیستیم.

صدردادرس ادامه داد:  وقتی دام و طیور خوراک نداشته باشند، نتیجه ای جزء تعطیلی تولید و حذف  گله و کشتار دام مولد وجود ندارد که این امر کاهش تولید و افزایش قیمت ها را دد بر دارد.

مدیر عامل اتحادیه دام سبک جمعیت گوسفند و بز در ابتدای سال را ۶۹.۵ میلیون راس اعلام کرد و افزود: براساس آمار تا پایان تابستان، جمعیت گوسفند و بز به ۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار راس رسیده که براساس آمار وزارت جهاد با توجه به شرایط خشکسالی ۱۲ میلیون تن از تولید محصولات زراعی، گیاهان زراعی و علوفه مرتعی کاهش پیدا کرده است که براین اساس کاهش ۱۲ میلیون تنی خوراک را داریم و در مقابل ۶ ماهه اول سال گذشته بیش از یک میلیون تن جو وارد کردیم و در ۶ ماهه امسال بیش از ۱.۵ میلیون تن جو وارد کردیم، اما افزایش ۵۰۰ هزارتنی نمی تواند جوابگوی کاهش ۱۲ میلیون تنی باشد،ضمن آنکه نحوه توزیع واردات نهاده جای اشکال دارد و مورد انتقاد دامداران سبک روستایی و عشایری است.

به گفته وی، با توجه به آنکه اولویت تامین جو برای گاو شیری صنعتی تعیین شده و به دام روستایی و غیرصنعتی سهمیه ای قائل نشدند یا در اولویت چندم قرار دارند و مقدار نهاده تخصیصی بسیار کم است، آینده روشنی پیش روی تولید نیست.

این مقام مسئول با بیان اینکه تاکنون وعده های تامین نهاده محقق نشده است، تصریح کرد: مسئولان و متولیان به وعده وعید بسنده نکنند، بلکه در عمل باید اتفاق بیفتد تا شرایط در بازار به ثبات برسد.

