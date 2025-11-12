تیم ملی فوتبال امید ایران در نخستین بازی تورنمنت ماناس مقابل روسیه شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی امید ایران از ساعت ۱۲:۳۰ امروز در نخستین بازی تورنمنت ماناس به میزبانی ورزشگاه کورمان‌بک به مصاف تیم زیر ۲۳ سال روسیه رفت.

این بازی در نهایت با برتری ۲ بر صفر روس‌ها تمام شد. دنیل موتورین (۳۴) دنیل شانتالی (۷۵) و گل‌های این تیم را به ثمر رساندند.

محمد خلیفه در دقیقه ۶+۹۰ ضربه پنالتی نیکیتا سالتیکوف را مهار کرد.

حجت احمدی نیز تنها بازیکن ایرانی بود که از داور قرقیزستانی کارت زرد گرفت.

 محمد خلیفه، دانیال ایری، محمد مهدی زارع (۶۴_ مسعود محبی (۸۴_حمیدرضا ضرونی)، ارشیا وثوقی‌فرد، مهدی مهدوی (۶۴_ بهرام گودرزی)، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۶۴_ عباس حبیبی)، محمد جواد حسین‌نژاد (۶۴_ مهدی جعفری)، علیرضا صفری (۴۶_ آریا شفیع‌دوست)، سعید سحرخیزان (۶۴_ حجت احمدی)، محمد حسین صادقی (۷۶_ اسماعیل قلی‌زاده) و افشین صادقی (۴۶_ محمد مرتضوی)

تیم ایران از ساعت ۱۶:۳۰ شنبه، ۲۷ آبان دومین بازی خود را در این تورنمنت مقابل قرقیزستان میزبان برگزار می‌کند.

برچسب ها: تیم ملی امید ایران ، ماناس ، تیم فوتبال روسیه
خبرهای مرتبط
معرفی مدیر فنی تیم ملی امید ایران
دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال با روسیه قطعی نیست 
چگونه امید را در تیم امید زنده کنیم؟
نیم قرن حسرت در کابوس المپیک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مربی ایتالیایی بدون اختیارات، اثر گذاری در تیم ملی ندارد/ تورنمنت العین از جام کافا بهتر است
سبک اوسمار با هاشمیان متفاوت است
برنامه روز پنجم ورزشکاران ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان: بهشتی با غیرت و جنگندگی طلایی شد
تراکتور برترین باشگاه ایران در ۲۰۲۵/ پاری‌سن‌ژرمن در صدر جهان
دختران بلندقامت ایران راهی رده‌بندی بازی‌های کشور‌های اسلامی شدند
حذف نمایندگان اسنوکر ایران از جهانی قطر
سایت انگلیسی: فوتبال ایران به دنبال طلسم‌شکنی در جام جهانی
سپاهانی‌ها پاسخ زنوزی را دادند
ترکیب تیم ملی امید ایران در مقابل روسیه
آخرین اخبار
گزارش دکتر دنیامالی از موفقیت‌های ورزشکاران ایرانی
تیم ملی ژیمناستیک جوانان در آستانه حذف از رقابت‌های جهانی
شکست امید‌های ایران از روسیه در نخستین بازی ماناس کاپ
باشگاه پرسپولیس: هیچ برد و باختی ارزش خدشه‌دار شدن حرمت انسان‌ها را ندارد
محمدی: مدالم را به شهید سجاد زبرجدی تقدیم می‌کنم/ توسل به شهدا حتما جواب می‌دهد
حذف تیم‌های میکس ریکرو و کامپوند ایران از مسابقات قهرمانی آسیا
دختران بلندقامت ایران راهی رده‌بندی بازی‌های کشور‌های اسلامی شدند
تیم ۴ در ۱۰۰ متر آزاد ایران فینالیست شد
ترکیب تیم ملی امید ایران در مقابل روسیه
تراکتور برترین باشگاه ایران در ۲۰۲۵/ پاری‌سن‌ژرمن در صدر جهان
آغاز شمارش معکوس برای شروع رقابت های دستجات آزاد اسکیت اینلاین اسلالوم
اعلام نتایج ۲ رده سنی لیگ ترامپولین قهرمانی باشگاه‌های کشور
نژادپرستی یا سنت؛ باشگاهی که خارجی پذیر نیست
سپاهانی‌ها پاسخ زنوزی را دادند
سایت انگلیسی: فوتبال ایران به دنبال طلسم‌شکنی در جام جهانی
میزبانان رقابت‌های رنکینگ‌دار کشتی مشخص شدند
فان‌پرسی: همه باید قبول کنند که مسی در تاریخ فوتبال جهان، بهترین است
دلافوئنته: فلیک خودش را جای من نگذاشت/ یامال اردوی اسپانیا را مغموم و مصدوم ترک کرد
سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان: بهشتی با غیرت و جنگندگی طلایی شد
حذف نمایندگان اسنوکر ایران از جهانی قطر
مربی ایتالیایی بدون اختیارات، اثر گذاری در تیم ملی ندارد/ تورنمنت العین از جام کافا بهتر است
برنامه روز پنجم ورزشکاران ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
امیدوارم جواب اعتماد کادر فنی تیم ملی را بدهم/ دوست دارم در فینال با مصر بازی کنیم
سبک اوسمار با هاشمیان متفاوت است
تاج: کسب مدال طلای فوتسال نشان از اقتدار جوانان برومند ایران دارد
قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
یک طلای دیگر برای ورزش ایران/ مهسا بهشتی در وزنه‌برداری به طلا رسید
تیم شنا ایران در ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط مدال را از دست داد
سارا بهمنیار در کاراته به مدال طلا رسید/ پنجمین مدال طلا برای ایران
تساوی مقصودلو در دور رفت مرحله چهارم جام‌جهانی شطرنج