تیم ملی فوتبال امید ایران در نخستین بازی تورنمنت ماناس مقابل روسیه شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی امید ایران از ساعت ۱۲:۳۰ امروز در نخستین بازی تورنمنت ماناس به میزبانی ورزشگاه کورمان‌بک به مصاف تیم زیر ۲۳ سال روسیه رفت.

این بازی در نهایت با برتری ۲ بر صفر روس‌ها تمام شد. دنیل موتورین (۳۴) دنیل شانتالی (۷۵) و گل‌های این تیم را به ثمر رساندند.

محمد خلیفه در دقیقه ۶+۹۰ ضربه پنالتی نیکیتا سالتیکوف را مهار کرد.

حجت احمدی نیز تنها بازیکن ایرانی بود که از داور قرقیزستانی کارت زرد گرفت.

محمد خلیفه، دانیال ایری، محمد مهدی زارع (۶۴_ مسعود محبی (۸۴_حمیدرضا ضرونی)، ارشیا وثوقی‌فرد، مهدی مهدوی (۶۴_ بهرام گودرزی)، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۶۴_ عباس حبیبی)، محمد جواد حسین‌نژاد (۶۴_ مهدی جعفری)، علیرضا صفری (۴۶_ آریا شفیع‌دوست)، سعید سحرخیزان (۶۴_ حجت احمدی)، محمد حسین صادقی (۷۶_ اسماعیل قلی‌زاده) و افشین صادقی (۴۶_ محمد مرتضوی)

تیم ایران از ساعت ۱۶:۳۰ شنبه، ۲۷ آبان دومین بازی خود را در این تورنمنت مقابل قرقیزستان میزبان برگزار می‌کند.