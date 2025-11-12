ملی پوشان جوان ژیمناستیک ایران در آستانه حذف از مسابقات قهرمانی جوانان جهان قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان ایران که با تلاش فراوان موفق به کسب سهمیه حضور در مسابقات جهانی جوانان در فیلیپین شده، همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد. با وجود تمرینات مستمر و آماده‌سازی یک‌ماهه، هنوز مجوز اعزام این تیم از سوی وزارت ورزش و شورای برون‌مرزی صادر نشده است.

این در حالی‌ست که مسابقات پیش‌رو، نه‌تنها رقابتی جهانی، بلکه انتخابی المپیک جوانان نیز محسوب می‌شود و از اهمیت راهبردی برای آینده ورزشکاران برخوردار است. فدراسیون ژیمناستیک ایران تمامی اقدامات اجرایی از جمله دریافت روادید، تهیه بلیت و ثبت‌نام به‌موقع را انجام داده است، اما تنها مانع باقی‌مانده، مجوز وزارت ورزش است؛ مجوزی که این وزارتخانه تاکنون صادر نکرده است.

آنچه که واضح است تعلل در این اعزام می‌تواند ملی پوشان جوان ایران را از المپیک جوانان نیز محروم کند به همان شکل که ژیمناستیک بازی‌های کشور‌های اسلامی و جوانان را نیز از دست داد. 

این نسل از ژیمناست‌ها که به «نسل طلایی» نام گرفته‌اند، حاصل سال‌ها تلاش، تمرین و افتخارآفرینی‌اند و حضور آنها در رقابت‌های جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است و شاید همانند تعداد زیادی از رشته‌هایی که در بازی‌های آسیایی و کشور‌های اسلامی حضور داشتند، ژیمناستیک هم در فهرست این اعزام‌ها قرار بگیرد. 

ژیمناستیک ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده که می‌تواند آینده‌ای روشن را رقم بزند و تجریه حضور در این رقابت‌ها پشتوانه‌ای برای این ورزش پُر مدال در کشور خواهد بود.

وزارت ورزش و معاون توسعه ورزش قهرمانی اگر چه با روز‌های شلوغی در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و در حال حاضر در بازی‌های کشور‌های اسلامی مواجه شدند، اما ارزش این رقابت‌های جهانی نیز برای ژیمناستیک ایران بسیار بالاست و امیدواریم هر چه سریعتر مجوز این اعزام صادر شود.

برچسب ها: تیم ملی ژیمناستیک ، مسابقات ژیمناستیک
خبرهای مرتبط
قهرمانی تیم ژیمناستیک هنری نوجوانان ایران در جام سالامونوف
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
اینچه درگاهی: الفتی در یک اجرای شگفت انگیز تاریخ ساز شد
خیرخواه: ژیمناستیک سال‌ها مظلوم واقع شده است/ تمام وسایل ما مستهلک شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مربی ایتالیایی بدون اختیارات، اثر گذاری در تیم ملی ندارد/ تورنمنت العین از جام کافا بهتر است
سبک اوسمار با هاشمیان متفاوت است
برنامه روز پنجم ورزشکاران ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان: بهشتی با غیرت و جنگندگی طلایی شد
تراکتور برترین باشگاه ایران در ۲۰۲۵/ پاری‌سن‌ژرمن در صدر جهان
دختران بلندقامت ایران راهی رده‌بندی بازی‌های کشور‌های اسلامی شدند
حذف نمایندگان اسنوکر ایران از جهانی قطر
سایت انگلیسی: فوتبال ایران به دنبال طلسم‌شکنی در جام جهانی
سپاهانی‌ها پاسخ زنوزی را دادند
ترکیب تیم ملی امید ایران در مقابل روسیه
آخرین اخبار
گزارش دکتر دنیامالی از موفقیت‌های ورزشکاران ایرانی
تیم ملی ژیمناستیک جوانان در آستانه حذف از رقابت‌های جهانی
شکست امید‌های ایران از روسیه در نخستین بازی ماناس کاپ
باشگاه پرسپولیس: هیچ برد و باختی ارزش خدشه‌دار شدن حرمت انسان‌ها را ندارد
محمدی: مدالم را به شهید سجاد زبرجدی تقدیم می‌کنم/ توسل به شهدا حتما جواب می‌دهد
حذف تیم‌های میکس ریکرو و کامپوند ایران از مسابقات قهرمانی آسیا
دختران بلندقامت ایران راهی رده‌بندی بازی‌های کشور‌های اسلامی شدند
تیم ۴ در ۱۰۰ متر آزاد ایران فینالیست شد
ترکیب تیم ملی امید ایران در مقابل روسیه
تراکتور برترین باشگاه ایران در ۲۰۲۵/ پاری‌سن‌ژرمن در صدر جهان
آغاز شمارش معکوس برای شروع رقابت های دستجات آزاد اسکیت اینلاین اسلالوم
اعلام نتایج ۲ رده سنی لیگ ترامپولین قهرمانی باشگاه‌های کشور
نژادپرستی یا سنت؛ باشگاهی که خارجی پذیر نیست
سپاهانی‌ها پاسخ زنوزی را دادند
سایت انگلیسی: فوتبال ایران به دنبال طلسم‌شکنی در جام جهانی
میزبانان رقابت‌های رنکینگ‌دار کشتی مشخص شدند
فان‌پرسی: همه باید قبول کنند که مسی در تاریخ فوتبال جهان، بهترین است
دلافوئنته: فلیک خودش را جای من نگذاشت/ یامال اردوی اسپانیا را مغموم و مصدوم ترک کرد
سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان: بهشتی با غیرت و جنگندگی طلایی شد
حذف نمایندگان اسنوکر ایران از جهانی قطر
مربی ایتالیایی بدون اختیارات، اثر گذاری در تیم ملی ندارد/ تورنمنت العین از جام کافا بهتر است
برنامه روز پنجم ورزشکاران ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
امیدوارم جواب اعتماد کادر فنی تیم ملی را بدهم/ دوست دارم در فینال با مصر بازی کنیم
سبک اوسمار با هاشمیان متفاوت است
تاج: کسب مدال طلای فوتسال نشان از اقتدار جوانان برومند ایران دارد
قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
یک طلای دیگر برای ورزش ایران/ مهسا بهشتی در وزنه‌برداری به طلا رسید
تیم شنا ایران در ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط مدال را از دست داد
سارا بهمنیار در کاراته به مدال طلا رسید/ پنجمین مدال طلا برای ایران
تساوی مقصودلو در دور رفت مرحله چهارم جام‌جهانی شطرنج