ملی پوشان جوان ژیمناستیک ایران در آستانه حذف از مسابقات قهرمانی جوانان جهان قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان ایران که با تلاش فراوان موفق به کسب سهمیه حضور در مسابقات جهانی جوانان در فیلیپین شده، همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد. با وجود تمرینات مستمر و آماده‌سازی یک‌ماهه، هنوز مجوز اعزام این تیم از سوی وزارت ورزش و شورای برون‌مرزی صادر نشده است.

این در حالی‌ست که مسابقات پیش‌رو، نه‌تنها رقابتی جهانی، بلکه انتخابی المپیک جوانان نیز محسوب می‌شود و از اهمیت راهبردی برای آینده ورزشکاران برخوردار است. فدراسیون ژیمناستیک ایران تمامی اقدامات اجرایی از جمله دریافت روادید، تهیه بلیت و ثبت‌نام به‌موقع را انجام داده است، اما تنها مانع باقی‌مانده، مجوز وزارت ورزش است؛ مجوزی که این وزارتخانه تاکنون صادر نکرده است.

آنچه که واضح است تعلل در این اعزام می‌تواند ملی پوشان جوان ایران را از المپیک جوانان نیز محروم کند به همان شکل که ژیمناستیک بازی‌های کشور‌های اسلامی و جوانان را نیز از دست داد.

این نسل از ژیمناست‌ها که به «نسل طلایی» نام گرفته‌اند، حاصل سال‌ها تلاش، تمرین و افتخارآفرینی‌اند و حضور آنها در رقابت‌های جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است و شاید همانند تعداد زیادی از رشته‌هایی که در بازی‌های آسیایی و کشور‌های اسلامی حضور داشتند، ژیمناستیک هم در فهرست این اعزام‌ها قرار بگیرد.

ژیمناستیک ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده که می‌تواند آینده‌ای روشن را رقم بزند و تجریه حضور در این رقابت‌ها پشتوانه‌ای برای این ورزش پُر مدال در کشور خواهد بود.

وزارت ورزش و معاون توسعه ورزش قهرمانی اگر چه با روز‌های شلوغی در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و در حال حاضر در بازی‌های کشور‌های اسلامی مواجه شدند، اما ارزش این رقابت‌های جهانی نیز برای ژیمناستیک ایران بسیار بالاست و امیدواریم هر چه سریعتر مجوز این اعزام صادر شود.