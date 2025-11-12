باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، صد و بیست و هفتمین جلسه هیأت دولت، صبح امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد. در این جلسه، ضمن طرح مسائل و موضوعات اجرایی دستگاههای مختلف توسط وزرا، چندین گزارش مهم از اقدامات دولت در حوزههای مختلف مطرح شد.
در جلسه امروز هیأت دولت، وزیر ورزش و جوانان گزارشی از وضعیت و توفیقات ورزشکاران ایرانی، بهویژه در بخش زنان و دختران، ارائه کرد و با اشاره به دستاوردهای بی سابقه در این بخش در ۵۰ سال گذشته، از برنامهریزی و اقدامات راهبردی این وزارتخانه برای آمادسازی تیم ملی امید برای حضور در رقابتهای المپیک خبر داد.
وزیر ورزش و جوانان همچنین با اشاره به موفقیتهای ورزشکاران کشورمان در بازیهای کشورهای اسلامی اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران در این مسابقات موفق به کسب چهار مدال طلا، علاوه بر مدالهای نقره و برنز، شده است که سه مدال از مجموع مدالهای طلا توسط بانوان ورزشکار کشور و یک مدال نیز توسط تیم فوتسال مردان کسب شده است.