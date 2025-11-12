باشگاه خبرنگاران جوان- یونیسف اعلام کرد افغانستان یکی از آسیبپذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی است، در حالی که سهم ناچیزی در ایجاد این بحران جهانی دارد. بر اساس این گزارش، دسترسی به آب سالم برای میلیونها افغان به شدت محدود شده و هماکنون ۸۰ درصد مردم این کشور از آب آلوده استفاده میکنند.
به گفته این نهاد بینالمللی، فروپاشی سیستمهای بهداشتی در پی بلایای طبیعی و تخریب محیط زیست، موجب شیوع گسترده بیماریهای منتقله از طریق آب شده است. یونیسف با اشاره به آسیبپذیری ویژه کودکان در این شرایط، بر نیاز فوری خانوادههای آسیبدیده به سرپناه، گرمایش، آب سالم و امکانات بهداشتی تأکید کرد.
این سازمان علاوه بر ارائه کمکهای اضطراری شامل سرپناه، توالت و مواد غذایی، برنامههایی برای تابآوری اقلیمی نیز اجرا میکند. از جمله این اقدامات میتوان به نصب پمپهای خورشیدی در لوگر و پکتیا، ساخت سیستمهای تجدید ذخایر آب زیرزمینی در جلالآباد و استفاده از فناوری نقشهبرداری پیشرفته در کابل برای شناسایی منابع آب زیرزمینی اشاره کرد.