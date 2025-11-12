باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در مورد تلاشهای انگلیس, آلمان و فرانسه برای شروع یک کمپین ضد ایرانی در شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی تلفنی گفتوگو کردند.
در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است: "لاوروف و عراقچی در مورد تحولات خاورمیانه به ویژه در حل و فصل مناقشه فلسطین و اسرائیل و بررسی این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل و همچنین وضعیت در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی جایی که فرانسه، انگلیس و آلمان در تلاش برای شروع یک کمپین ضد ایرانی هستند، گفتوگو کردند. "
وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که وزرای امور خارجه دو کشور همچنین از توافق حاصل شده بین کابل و اسلام آباد با میانجیگری قطر و ترکیه در مورد آتش بس متقابل و درگیریها در مرز افغانستان و پاکستان استقبال کردند.
در این بیانیه آمده است: "آنها خواستار ادامه گفتوگو بین دو کشور دوست برای حل اختلافات از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک به نفع ثبات و امنیت منطقه شدند. "
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که وزرای امور خارجه در مورد مسائل جاری دوجانبه و منطقهای تبادل نظر کردند و برخی از جنبههای روابط دوجانبه را مورد بحث قرار دادند. وزارت امور خارجه روسیه افزود: "تعهد متقابل به اجرای بدون قید و شرط توافق جامع مشارکت استراتژیک بین روسیه و ایران که از دوم اکتبر لازم الاجرا شد، تأیید شد. "
وزارت امور خارجه افزود که این مکالمه تلفنی به ابتکار طرف ایرانی انجام شده است.
منبع: تاس