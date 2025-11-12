انفجار و آتش سوزی در پمپ بنزین جهرم ۷ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - رحمانیان مسئول روابط عمومی اورژانس جهرم در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: با اعلام گزارش انفجار و آتش سوزی در یکی از پمپ بنزین‌های جهرم، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: در این حادثه، ۷ نفر مصدوم شدند که حال ۳ نفر از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

رحمانیان اضافه کرد: یک نفر از مصدومان با بالگرد شیراز و یکی دیگر از آن‌ها با بالگرد جهرم به بیمارستان سوانح و سوختگی امیرالمومنین شیراز منتقل شدند.

او گفت: ۳ نفر از بیماران در بیمارستان پیمانیه جهرم هستند.

رحمانیان تصریح کرد: برای امدادرسانی به مصدومان ۵ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.

