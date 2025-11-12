باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه‌های تلویزیونی در پر کردن اوقات فراغت شهروندان نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند. شهروندان با استفاده از قاب جادویی رسانه برنامه‌های متنوع خود را انتخاب می‌کنند.منطقه رواسان در شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی واقع شده است. مدتی است که گیرنده‌های تلویزیونی با اختلال مواجه شده و موجب نارضایتی اهالی این منطقه شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با عرض سلام و خسته نباشید از منطقه رواسان واقع در شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی این پیام را ارسال می‌کنم. از مسئولان محترم صدا و سیمای آذربایجان شرقی خواهش میکنیم به این موضوع رسیدگی کنند. از اول آذرماه ۱۴۰۱ هرسال تا اوایل تعطیلات عید ما چندسالی هست که این مشکل را داریم سیگنال گیرنده‌ها و آنتن‌های تلویزیونی قطع و وصل میشود و فقط در ساعات خاص قابل دریافت و مشاهده هستند و تحت تاثیر پارازیت‌ها قرار گرفته‌اند امید است با پیگیری و رسیدگی‌های مسئولان عزیز امسال دیگر شاهد این مشکل در منطقه نباشیم.

