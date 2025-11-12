شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اختلال در گیرنده‌های تلویزیونی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه‌های تلویزیونی در پر کردن اوقات فراغت شهروندان نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند. شهروندان با استفاده از قاب جادویی رسانه برنامه‌های متنوع خود را انتخاب می‌کنند.منطقه رواسان در شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی واقع شده است. مدتی است که گیرنده‌های تلویزیونی با اختلال مواجه شده و موجب نارضایتی اهالی این منطقه شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
 با عرض سلام و خسته نباشید از منطقه رواسان واقع در شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی این پیام را ارسال می‌کنم. از مسئولان محترم صدا و سیمای آذربایجان شرقی خواهش میکنیم به این موضوع رسیدگی کنند. از اول آذرماه ۱۴۰۱ هرسال تا اوایل تعطیلات عید ما چندسالی هست که این مشکل را داریم سیگنال گیرنده‌ها و آنتن‌های تلویزیونی قطع و وصل میشود و فقط در ساعات خاص قابل دریافت و مشاهده هستند و تحت تاثیر پارازیت‌ها قرار گرفته‌اند امید است با پیگیری و رسیدگی‌های مسئولان عزیز امسال دیگر شاهد این مشکل در منطقه نباشیم.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: فرستنده تلویزیونی ، مشکلات مردم ، اختلال در شبکه
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
رفع اختلال در گیرنده‌های تلویزیونی درخواست منطقه رواسان تبریز شد
شهروند خبرنگار آذربایجان شرقی؛
کلافگی اهالی منطقه رواسان تبریز از اختلال در گیرنده های دیجیتال
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
اختلال در گیرنده های تلویزیونی صدای اهالی منطقه رواسان تبریز را درآورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
به وقت برداشت طلای سرخ در روستای علوی کاشان + فیلم
بلاتکلیفی و نگرانی متقاضیان مسکن ملی پرند از تاخیر در تحویل
برپایی غرفه سلامت در محل گذرگاه چهارباغ اصفهان در هفته دیابت + فیلم
برگزاری مراسم بیست و هشتمین دوره انتخابات شورا‌های دانش‌آموزی در دبستان مهرعظام انابد
گرامیداشت هفته مازندران در روستای حاجی صنم کلا + فیلم
معضلات اهالی روستای قره قاچ ماکو از زبان شهروندخبرنگار
گلایه اهالی رواسان تبریز از اختلال در فرستنده های تلویزیونی
آخرین اخبار
گلایه اهالی رواسان تبریز از اختلال در فرستنده های تلویزیونی
معضلات اهالی روستای قره قاچ ماکو از زبان شهروندخبرنگار
گرامیداشت هفته مازندران در روستای حاجی صنم کلا + فیلم
برپایی غرفه سلامت در محل گذرگاه چهارباغ اصفهان در هفته دیابت + فیلم
برگزاری مراسم بیست و هشتمین دوره انتخابات شورا‌های دانش‌آموزی در دبستان مهرعظام انابد
بلاتکلیفی و نگرانی متقاضیان مسکن ملی پرند از تاخیر در تحویل
به وقت برداشت طلای سرخ در روستای علوی کاشان + فیلم
متقاضیان مسکن ملی ماهور شهر صدرا در انتظار تحویل واحدها
مشکلات دریافت مجوز مرکز پیش دبستانی در شهرستان منوجان از زبان شهروندخبرنگار
معضلات اهالی محله نازی آباد از فروش مغازه‌های عمده گوشت فروشی