باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ترامپ روی جولانی عطر زد! + فیلم

تصاویری از عطر زدن ترامپ روی جولانی را مشاهده می‌کنید.

 

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور آمریکا یک بطری عطر به رئیس دولت تحت هدایت شورشی‌های سوریه هدیه داد و مقداری از آن را روی لباس او و وزیر خارجۀ سوریه اسپری کرد.

 

مطالب مرتبط
ترامپ روی جولانی عطر زد! + فیلم
young journalists club

جنجال استعفای مدیران ارشد بی بی سی + فیلم

ترامپ روی جولانی عطر زد! + فیلم
young journalists club

القاعده بالاخره وارد کاخ سفید شد + فیلم

ترامپ روی جولانی عطر زد! + فیلم
young journalists club

اخراج افراد ارشد BBC به دستور ترامپ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تستی که نشان می‌دهد عصب سیاتیک درگیر است + فیلم
۱۴۲۷

تستی که نشان می‌دهد عصب سیاتیک درگیر است + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۴
روز نُهم «جنگ ۱۲ روزه» در سرزمین‌های اشغالی چه گذشت؟ + فیلم
۱۱۱۶

روز نُهم «جنگ ۱۲ روزه» در سرزمین‌های اشغالی چه گذشت؟ + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۴
اعتراف تحلیلگر ضدایرانی به محبوبیت جهانی امام خمینی و رهبر انقلاب! + فیلم
۸۸۶

اعتراف تحلیلگر ضدایرانی به محبوبیت جهانی امام خمینی و رهبر انقلاب! + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۴
معرفی یک بازی ساده برای تقویت عضلات دست کودک + فیلم
۷۷۱

معرفی یک بازی ساده برای تقویت عضلات دست کودک + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۴
القاعده بالاخره وارد کاخ سفید شد + فیلم
۷۱۹
۲۴ سال پس از حمله ۱۱ سپتامبر؛

القاعده بالاخره وارد کاخ سفید شد + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.