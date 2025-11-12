باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - قدرتاله نظری مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با گرامیداشت یاد شهدای فرهنگی، دانشآموز و دفاع مقدس، ضمن قدردانی از خیرین مدرسهساز استان گفت: خیرین مدرسهساز با معاملهای الهی، در حقیقت در جهاد علمی و تربیتی کشور مشارکت میکنند، چراکه ساخت مدرسه کمتر از ساخت مسجد نیست و هر دو جایگاه علم، عبادت و رشد انسان را دارند.
فرماندار گمیشان نیز با ابراز خرسندی از این اقدام خیرخواهانه، قول مساعدت کامل دستگاههای اجرایی شهرستان برای تسریع در روند ساخت مدرسه را داد.
وحید فراهی مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس نیز اظهار داشت این طرح ۱۰ کلاسه و با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان خواهد بود که ۵ میلیارد آن توسط خیر نیک اندیش تامین خواهد شد.
در این مراسم سید علی حسینی مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش، به نمایندگی از وزارتخانه حضور یافت و ضمن تقدیر از خیر نیکاندیش حاج منصور کمالیکم بر اهمیت توسعه عدالت آموزشی تأکید کرد، و با ابراز خرسندی از حضور در گمیشان گفت منطقه ترکمن صحرا سرشار از استعداد و ظرفیتهای علمی است.
در امدامه زمین چمن مصنوعی مدارس ابتدایی برکت و شهدای منا روستای بصیر آباد شهرستان گمیشان افتتاح و به بهره برداری رسید.