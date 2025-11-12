رئیس جمهور اوکراین از پارلمان خواست وزرای انرژی و دادگستری را به دلیل نقش در رسوایی فساد مالی گسترده برکنار کند. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین خواستار برکناری وزرای دادگستری و انرژی این کشور شد و مدعی شد که از تحقیقات سازمان‌های مبارزه با فساد در بخش انرژی حمایت می‌کند.

زلنسکی در یک سخنرانی ویدئویی گفت: «اول از همه، باید حداکثر شفافیت در بخش انرژی وجود داشته باشد. وضعیت کنونی برای همه در اوکراین بسیار دشوار است. کاملاً غیرطبیعی است که هنوز برخی طرح‌ها در بخش انرژی وجود دارد». 

این خبر پس از آن منتشر شد که آژانس مبارزه با فساد اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد پنج نفر را در یک تحقیق بزرگ فساد مالی و دریافت رشوه به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دلار در بخش انرژی بازداشت و هفت مظنون دیگر را شناسایی کرده است. اداره ملی مبارزه با فساد نام مظنونان را فاش نکرد، اما گفت که این افراد شامل یک تاجر، یک مشاور سابق وزیر انرژی و یک مدیر اجرایی شرکت برق «انرگواتم» هستند.

منبع: رویترز

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، فساد مالی ، اوکراین
