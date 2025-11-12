تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران در ادامه رقابت‌های قهرمانی آسیا - اقیانوسیه برابر هند به برتری قاطع دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه ششمین روز از مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه تایلند، تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان برابر تیم هند به میدان رفت و این دیدار با نتیجه ۷۰ بر ۱۳ به سود تیم ملی کشورمان پایان یافت.

شاگردان معینی فردا پنجشنبه در مرحله حذفی از ساعت ۸:۳۰ به وقت ایران به مصاف تیم تایلند می‌روند.

تیم ملی بانوان با ترکیب رقیه امیری، مهدیه روحانی، نجمه صفایی دوست، رقیه صالحی، سمیرا خالقی، زهرا نصری، نادیا بلوچی، مریم عباس فرد، فاطمه مولایی، رقیه قاضیلو، زهرا حبیبی و فاطمه مرادی با سرمربیگری آزاده سادات معینی و مربیگری مهسا همتی راهی این مسابقات شده است.

برچسب ها: بسکتبال با ویلچر بانوان ، بسکتبال با ویلچر ایران
خبرهای مرتبط
مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه؛
پیروزی بسکتبال باویلچر زنان ایران مقابل فیلیپین
مسابقات قهرمانی آسیا - اقیانوسیه؛
پیروزی تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران برابر کره‌جنوبی
مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه؛
چینی‌ها مغلوب قدرت مردان بسکتبال با ویلچر ایران شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مربی ایتالیایی بدون اختیارات، اثر گذاری در تیم ملی ندارد/ تورنمنت العین از جام کافا بهتر است
سبک اوسمار با هاشمیان متفاوت است
سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان: بهشتی با غیرت و جنگندگی طلایی شد
تراکتور برترین باشگاه ایران در ۲۰۲۵/ پاری‌سن‌ژرمن در صدر جهان
دختران بلندقامت ایران راهی رده‌بندی بازی‌های کشور‌های اسلامی شدند
برنامه روز پنجم ورزشکاران ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
سپاهانی‌ها پاسخ زنوزی را دادند
سایت انگلیسی: فوتبال ایران به دنبال طلسم‌شکنی در جام جهانی
حذف نمایندگان اسنوکر ایران از جهانی قطر
باشگاه پرسپولیس: هیچ برد و باختی ارزش خدشه‌دار شدن حرمت انسان‌ها را ندارد
آخرین اخبار
رکورد جالب و دیدنی با توپ فوتبال + فیلم
پیروزی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران برابر هند
تساوی پرهام مقصودلو در مرحله چهارم جام جهانی شطرنج
صفاوردی از کسب مدال وزنه‌برداری بانوان بازماند
اباذری به فینال رسید؛ جدال با نماینده میزبان برای طلا
توزیع مدال وزنه برداری توسط رئیس کمیته ملی المپیک
گزارش دکتر دنیامالی از موفقیت‌های ورزشکاران ایرانی
تیم ملی ژیمناستیک جوانان در آستانه حذف از رقابت‌های جهانی
شکست امید‌های ایران از روسیه در نخستین بازی ماناس کاپ
باشگاه پرسپولیس: هیچ برد و باختی ارزش خدشه‌دار شدن حرمت انسان‌ها را ندارد
محمدی: مدالم را به شهید سجاد زبرجدی تقدیم می‌کنم/ توسل به شهدا حتما جواب می‌دهد
حذف تیم‌های میکس ریکرو و کامپوند ایران از مسابقات قهرمانی آسیا
دختران بلندقامت ایران راهی رده‌بندی بازی‌های کشور‌های اسلامی شدند
تیم ۴ در ۱۰۰ متر آزاد ایران فینالیست شد
ترکیب تیم ملی امید ایران در مقابل روسیه
تراکتور برترین باشگاه ایران در ۲۰۲۵/ پاری‌سن‌ژرمن در صدر جهان
آغاز شمارش معکوس برای شروع رقابت های دستجات آزاد اسکیت اینلاین اسلالوم
اعلام نتایج ۲ رده سنی لیگ ترامپولین قهرمانی باشگاه‌های کشور
نژادپرستی یا سنت؛ باشگاهی که خارجی پذیر نیست
سپاهانی‌ها پاسخ زنوزی را دادند
سایت انگلیسی: فوتبال ایران به دنبال طلسم‌شکنی در جام جهانی
میزبانان رقابت‌های رنکینگ‌دار کشتی مشخص شدند
فان‌پرسی: همه باید قبول کنند که مسی در تاریخ فوتبال جهان، بهترین است
دلافوئنته: فلیک خودش را جای من نگذاشت/ یامال اردوی اسپانیا را مغموم و مصدوم ترک کرد
سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان: بهشتی با غیرت و جنگندگی طلایی شد
حذف نمایندگان اسنوکر ایران از جهانی قطر
مربی ایتالیایی بدون اختیارات، اثر گذاری در تیم ملی ندارد/ تورنمنت العین از جام کافا بهتر است
برنامه روز پنجم ورزشکاران ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
امیدوارم جواب اعتماد کادر فنی تیم ملی را بدهم/ دوست دارم در فینال با مصر بازی کنیم
سبک اوسمار با هاشمیان متفاوت است