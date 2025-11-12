باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه ششمین روز از مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه تایلند، تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان برابر تیم هند به میدان رفت و این دیدار با نتیجه ۷۰ بر ۱۳ به سود تیم ملی کشورمان پایان یافت.

شاگردان معینی فردا پنجشنبه در مرحله حذفی از ساعت ۸:۳۰ به وقت ایران به مصاف تیم تایلند می‌روند.

تیم ملی بانوان با ترکیب رقیه امیری، مهدیه روحانی، نجمه صفایی دوست، رقیه صالحی، سمیرا خالقی، زهرا نصری، نادیا بلوچی، مریم عباس فرد، فاطمه مولایی، رقیه قاضیلو، زهرا حبیبی و فاطمه مرادی با سرمربیگری آزاده سادات معینی و مربیگری مهسا همتی راهی این مسابقات شده است.