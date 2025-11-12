با پیگیری استاندار آذربایجان غربی و دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه پس از گذشت ۴ سال، اعتبارات جدید به مبلغ ۸ هزار میلیارد ریال برای احیاء دریاچه ارومیه اختصاص یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - سعید عیسی پور، مدیر تلفیق و برنامه ریزی ستاد احیاء دریاچه ارومیه در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با تزریق اعتبارات جدید توسط هیئت وزیران، امکان اجرای تعدادی از طرحهای مصوب شده در کمیته علمی کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه فراهم شد.

وی افزود: با تامین شدن اعتبارات اجرای طرح های مهمی نظیر طرح لایروبی رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه به منظور تسهیل در انتقال آب به پیکره آبی دریاچه ارومیه ، تکمیل تصفیه خانه فاضلاب تبریز و خط انتقال پساب تصفیه شده به منظور انتقال به دریاچه ارومیه ، تکمیل سردهنه انهار سنتی منشعب از رودخانه ها برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب از رودخانه ها در فصول غیرزراعی، طرح تثبیت کانون های بحرانی گرد و غبار نمکی محیط پیرامون دریاچه ارومیه و چند طرح دیگر در مرحله اول اجرای طرح احیاء دریاچه ارومیه تامین اعتبار شده و اختصاص اعتبار برای سایر طرح نیز در دستور کار قرار دارد.

عیسی پور تصریح کرد: پیگیری تامین اعتبار طرح های احیای دریاچه ارومیه بصورت جدی توسط دبیر کارگروه ملی نجات درباچه ارومیه در حال انجام هست و دولت چهاردهم با اولویت بالا احیای دریاچه ارومیه را در دستور کار دارد.