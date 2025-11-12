باشگاه خبرنگاران جوان _ ابراهیم پیرامون، دوشنبه (۱۹ آبان) با اشاره به تلاش شبانهروزی کارکنان این شرکت برای کاهش گازسوزی در میدانهای نفتی اظهار کرد: با وجود فرسودگی بخشی از تأسیسات، بهصورت مستمر پایش و کنترل انجام میشود تا گازسوزی به حداقل ممکن برسد؛ اقدامی که سبب حفاظت از محیطزیست و مانع هدررفت سرمایههای ملی میشود.
وی با بیان اینکه آخرین مطالعات محیطزیست در زمینه سهم صنایع در آلودگی هوای استان خوزستان مربوط به سال ۱۳۹۶ میشود، گفت: شرایط امروز با وجود عوامل مختلفی همچون آتشسوزی در هورالعظیم، آتش زدن بقایای کشاورزی، مزارع نیشکر، تغییرات زیاد در وضع صنایع آلاینده سطح شهر و افزایش قابل توجه خودروها، کیفیت سوختها بهویژه گازوئیل و سایر عوامل مؤثر کاملاً متفاوت است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ادامه داد: در شرایط کنونی مشاهده میشود که برخی مناطق و شهرهای استان که هیچگونه مشعل یا تأسیسات نفتی در نزدیکی آنها وجود ندارد نیز دچار آلودگی شدید مشابه اهواز هستند؛ این موضوع نشاندهنده نقش سایر منابع آلاینده با سهم قابل توجه، غیر از مشعلهاست.
پیرامون همچنین از تکمیل پروژه بهسوزی ۱۰ مشعل در شعاع ۳۰ کیلومتری اهواز تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: با اجرای این پروژهها، تا حد زیادی از آلودگی ناشی از سوختن ناقص گاز در مشعلها جلوگیری میشود.