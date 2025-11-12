رئیس پلیس فتا فارس از شناسایی خانم جوانی خبر داد که به بهانه سرمایه گذاری با سود چند برابری، اقدام به کلاهبرداری از شهروند شیرازی کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ امیرحسین سلیمانی رئیس پلیس فتا استان فارس اظهار کرد: در پی شکایت مردی میانسال مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

او ادامه داد: شاکی بیان کرد چندی پیش در فضای مجازی با فردی که خود را سرمایه گذار برتر در زمینه رمزارز‌ها معرفی کرده بود، آشنا شدم و او به بهانه سرمایه گذاری با سود چند برابری در کمترین زمان مبلغ ۴۰ میلیارد ریال از من در چندین مرحله کلاهبرداری کرد.

این مقام سایبری گفت: کارشناسان پلیس فتا با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند متهم را مورد شناسایی قرار دهند و با هماهنگی قضایی او را در یکی از محلات شهر شیراز دستگیر کنند.

رئیس پلیس فتا فارس ادامه داد: در ابتدا متهم منکر هرگونه اقدام مجرمانه شد، ولی در مواجهه با مستندات و ادله دیجیتالی لب به اعتراف گشود و هدف از این کار را درآمدزایی عنوان کرد.

او تصریح کرد: شهروندان بهتر است به منظور پیشگیری از هرگونه دغدغه خاطری نسبت به خرید رمز ارز و نگهداری آن در کیف‌های الکترونیکی خود، ابتدا دانش و آگاهی خود را بالا ببرند و هرگز فریب تبلیغات اغوا کننده در فضای مجای را نخورند.

سرهنگ سلیمانی از هموطنان درخواست کرد در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک و یا مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند آن را از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی www.fata.gov.ir و یا با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان ما در میان بگذارند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس