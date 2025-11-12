باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور به همراه معاون هماهنگ کننده فراجا و فرمانده انتظامی استان قم امروز با آیت‌الله سید محمد سعیدی، امام جمعه و تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در قم دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در ابتدای این دیدار، آیت‌الله سعیدی با اشاره به گزارش ارائه‌شده سردار رادان، پیگیری مسائل کارکنان فراجا را اقدامی ارزشمند دانست و تأکید کرد: دشمن در تلاش است کشور را به دوران قبل از انقلاب بازگرداند، اما مردم بر اساس دینداری در صحنه مانده‌اند و خواهند ماند.

وی اقدامات فراجا در حوزه‌های مسکن و معیشت را ماندگار توصیف کرد و افزود: وقتی کارکنان دلسوزی فرماندهان را می‌بینند، این همراهی آنان را در صحنه نگه می‌دارد.

تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: پلیس جمهوری اسلامی محبوب خداست و خدمت در قم با وجود حرم اهل بیت (ع) عشق آل محمد (ص)، مسجد مقدس جمکران و مرکز حوزه‌های علمیه برکت دارد.

سردار رادان هم در سخنان خود با اشاره به نهضت ساخت ۱۰۰ هزار منزل سازمانی در فراجا گفت: تاکنون بیش از ۵۲ هزار واحد سازمانی در مراحل ساخت است و فرماندهان استان‌ها در این زمینه جلسات و تلاش‌های جدی دارند.

وی در ادامه به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: دشمن در این جنگ از دست ما عصبانی بود و به چندین مقر انتظامی در تهران حمله کرد، فراجا شهدایی تقدیم نظام اسلامی کرد و تعدادی از همکاران عزیزمان نیز مجروح شدند، اما دشمن در رسیدن به هدف رسیدن به اغتشاش ناکام ماند.

فرمانده کل انتظامی کشور ارتباط نزدیک مردم با پلیس در این جنگ را از دلایل عصبانیت دشمن دانست و افزود: تماس‌های مردمی با پلیس ۱۱۰ در این مدت ۴۰ درصد افزایش داشت.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پایان با اشاره به حرکت فراجا به سمت هوشمندسازی، گفت: ما در فراجا هوشمندسازی پلیس را دنبال می‌کنیم و از شما می‌خواهیم برایمان دعا بفرمایید که فردای مان مانند شهدا باشد.

منبع:صدا و سیما