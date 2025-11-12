باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که ۳۲ فرد و نهاد مستقر در ایران، امارات، ترکیه، چین، هنگ کنگ، هند، آلمان و اوکراین را که به ادعای این وزارتخانه، شبکههای تدارکاتی متعددی را برای پشتیبانی از تولید موشکهای بالستیک و پهپادهای ایران اداره میکنند، هدف قرار میدهد.
وزارت خزانهداری آمریکا مدعی شد که اقداماتی از این دست را برای «محدود کردن برنامه موشکی ایران» انجام میدهد.
تحریمهای ضد ایرانی وزارت خزانهداری در حالی اعلام شده که هفته گذشته، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که وضعیت اضطراری ملی مربوط به ایران را که شامل تحریمهای یکجانبه علیه کشورمان است، برای یک سال دیگر تمدید میکند.
منبع: وبسایت وزارت خزانهداری آمریکا