باشگاه خبرنگاران جوان - در روز پنجم و پایانی از مسابقات شنای ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در ریاض، هومر عباسی در خط ۳ شنا کرد و با زمان ۲۵ ثانیه و ۷۸ صدم ثانیه به مقام دوم و مدال نقره دست پیدا کرد.

او در مرحله نیمه نهایی ماده ۵۰ متر کرال پشت با زمان ۲۵ ثانیه و ۸۸ صدم ثانیه ضمن شکستن رکورد ایران به فینال راه یافت.

این شناگر در مرحله مقدماتی و در دسته ۳ خط ۵ هم با زمان ۲۵ ثانیه و ۹۲ صدم ثانیه به نیمه‌نهایی رسیده بود.

۲۵ شناگر در این ماده رقابت کردند.

پس از یک مدال طلا و سه نشان برنز ملی پوشان شنا، این اولین مدال نقره شنای ایران در این دوره از بازی‌ها محسوب می‌شود.