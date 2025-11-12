ملی پوش وزنه برداری ایران در دسته فوق سنگین و در حرکت دوضرب و مجموع صاحب دو مدال برنز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های های وزنه برداری در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم (فوق سنگین) بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض برگزار شد و رضا حسن پور ملی پوش کشورمان در این دسته حضور داشت و با حریفانی از کشور‌های محمد زیتون (لبنان)، گور میناسیان (بحرین)، محمد رمضان (اندونزی)، علی روبایوی (عراق)، علی شوکورلو (جمهوری آذربایجان) وشرف الدین امریدینوف (ازبکستان) به رقابت پرداخت.

ملی پوش ۲۴ ساله کشورمان در حرکت اول یک ضرب وزنه ۱۷۱ کیلوگرم را بالای سر برد. حسن پور در حرکت دوم موفق به مهار وزنه ۱۷۹ کیلوگرمی شد و در حرکت سوم خود به راحتی وزنه ۱۸۲ کیلوگرمی را بالای سر برد.

در یک ضرب نماینده بحرین با مهار وزنه ۲۱۳ کیلوگرمی اول شد، وزنه بردار عراق با مهار وزنه ۲۱۲ کیلوگرم در مکان دوم ایستاد و نماینده ازبکستان با مهار وزنه ۱۸۸ کیلوگرم سوم شد.

حسن پور هم با مهار وزنه ۱۸۲ کیلوگرمی در جایگاه چهارم قرار گرفت.

ملی پوش کشورمان در اولین حرکت دوضرب خود موفق به مهار وزنه ۲۲۱ کیلوگرمی شد. او در حرکت دوم خود وزنه ۲۳۲ کیلوگرمی را بالای سر برد و در حرکت سوم وزنه ۲۴۳ کیلوگرمی را مهار کرد و مجموع ۴۲۵ کیلوگرم را ثبت کرد.

حسن پور در این رقابت موفق به کسب مدال برنز دو ضرب و مجموع شد.

نماینده بحرین به طلای دو ضرب و مجموع رسید نماینده عراق به نقره دوضرب و مجموع دست یافت و حسن پور هم برنز دو ضرب و مجموع را به دست آورد.

کاروان وزنه‌برداری کشورمان تاکنون موفق به کسب دو مدال طلا، چهار نقره و ۹ برنز شده است.