کمیسیون عالی مستقل انتخابات روز چهارشنبه نتایج اولیه انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵ عراق را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کمیسیون عالی مستقل انتخابات (IHEC) روز چهارشنبه نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵ عراق در استان مرکزی بغداد را منتشر کرد. طبق داده‌های کمیسیون عالی انتخابات، میزان مشارکت رأی‌دهندگان در پایتخت به ۴۸.۷۶٪ رسیده است. این استان در مجموع ۷۱ کرسی پارلمانی، از جمله ۱۷ کرسی برای زنان، را در اختیار دارد.

توزیع آرا در بغداد به شرح زیر است:

- الإعمار والتنمیه (بازسازی و توسعه): ۴۱۱،۰۲۶ رأی.

- حزب تقدم: ۲۸۴،۰۳۵ رأی.

- ائتلاف دولت قانون (اعتلاف دولت القانون): ۲۲۸۱۰۳ رای.

- صدیقون: ۱۲۸۰۷۹ رای.

- ائتلاف نیرو‌های دولتی ملی (تهلوف قوه الدوله الوطنیه): ۱۳۸۸۰۲ رای.

- ائتلاف العظم (تهلوف عظم العراق): ۱۲۷۸۳۲ رای.

- سازمان بدر: ۱۱۰۵۴۵ رای.

- اتحاد حاکمیت ملی (تهلوف سیاده الوطنی): ۱۰۹۵۷۴ رای.

- العساس عراقی: ۱۰۴۰۸۸ رای.

- حقوق: ۷۷۶۷۵ رای.

توزیع کرسی‌ها در بغداد:



ائتلاف بازسازی و توسعه: ۱۵

حزب پیشرفت: ۱۰

ائتلاف دولت قانون: ۸

جریان فراتاین (هویت ملی): ۷

جریان صادقون: ۵

ائتلاف عزم عراق/عزم: ۵

سازمان بدر: ۴

ائتلاف حاکمیت ملی - قانونگذاری: ۴

ائتلاف ایمان عراق: ۴

جنبش حقوق: ۳

عزم ملی: ۳

طلوع قانون: ۱

خبر خوب برای عراق: ۱

ائتلاف خدمات: ۱

سایر احزاب کوچک و نامزد‌های مستقل نیز در فهرست کمیسیون قرار گرفتند، اما آرای کمتری دریافت کردند.

نتایج استان نینوا:



کمیسیون انتخابات عراق: حزب دموکرات کردستان (KDP) در رتبه اول، حزب پیشرفت در رتبه دوم و ائتلاف بازسازی و توسعه در رتبه سوم در نینوا



بیش از ۲ میلیون رأی‌دهنده ثبت‌نام شده، بیش از ۱.۳ میلیون نفر رأی خود را به صندوق انداختند.



حزب دموکرات کردستان (KDP) ۱۸۹,۱۲۰ رای

حزب پیشرفت ۱۵۷,۲۸۳

ائتلاف بازسازی و توسعه۱۴۶,۷۲۴

نینوا برای مردمش ۱۱۱,۰۰۵

ائتلاف عزم: ۱۰۰۰۰۰ رأی

ائتلاف حسم: ۸۹۰۰۰ رأی

سازمان بدر: ۷۷۰۰۰ رأی

سیاده: ۶۴۰۰۰ رأی

هویت ملی ۵۰۰۰۰ رای

نتایج منطقه کردستان عراق:

کمیسیون انتخابات عراق: حزب دموکرات کردستان (KDP) اول، اتحادیه میهنی کردستان (PUK) دوم، جنبش موضع ملی سوم

اربیل

حزب دموکرات کردستان: ۳۰۰۰۰۰ رأی

اتحادیه میهنی کردستان: ۹۷۰۰۰ رأی

جنبش موضع ملی: ۶۳۰۰۰ رأی

جنبش نسل نو: ۳۸۰۰۰ رأی

اتحادیه اسلامی کردستان: ۲۸۰۰۰ رأی

گروه عدالت کردستان: ۱۳۰۰۰ رأی

جبهه خلق ما: ۵۰۰۰ رأی

جبهه ترکمن: ۱۰۰۰ رأی

حزب سوسیال دموکرات: ۷۰۰ رأی

نتایج بصره:

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق (IHEC) گزارش داد که تعداد کل رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده در بصره از ۱،۶۲۰،۰۰۰ نفر فراتر رفته است.

کمیسیون عالی مستقل انتخابات همچنین گزارش داد که ائتلاف طراحی در رتبه اول، جنبش صادقون در رتبه دوم و ائتلاف بازسازی و توسعه در رتبه سوم در بصره قرار گرفته‌اند.

تصمیم ۱۷۳،۴۸۲ رای

صادقون ۱۵۰،۹۹۶رای

بازسازی و توسعه ۱۲۵،۹۳۲رای

نیرو‌های دولتی: ۵۴۰۰۰ رأی

جنبش حقوق: ۴۹۰۰۰ رأی

سازمان بدر: ۴۷۰۰۰ رأی

خبر خوب برای عراق: ۴۴۰۰۰ رأی

تجمع الفاو: ۳۱۰۰۰ رأی

بنیاد عراق: ۳۱۰۰۰ رأی

اتحاد خدمات: ۱۱۰۰۰ رأی

پیروزی کامل احزاب اهل سنت در استان الانبار

کمیسیون انتخابات عراق: تعداد کل رأی‌دهندگان در استان الانبار از یک میلیون نفر فراتر رفت. حزب پیشرفت در الانبار پیشتاز است، حزب «هویت ما» در جایگاه دوم و ائتلاف سران در جایگاه سوم قرار دارند.

طبق اعلام کمیسیون مستقل انتخابات، پس از این نتایج اولیه، شکایات و هرگونه حوزه رأی‌گیری که با مشکلات فنی مواجه شده است، بررسی خواهد شد. سپس نتایج نهایی منتشر می‌شود و زمینه برای تجدیدنظرخواهی انتخاباتی فراهم می‌شود.

پس از آنکه هیئت قضایی به همه تجدیدنظرخواهی‌ها رسیدگی کرد، به کمیسیون اطلاع می‌دهد و کمیسیون نیز اسامی نامزد‌های برنده را برای تأیید رسمی به دادگاه عالی فدرال ارسال می‌کند.



در حال تکمیل...

منبع: خبرگزاری رسمی عراق(واع)