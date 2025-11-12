باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر، پنجشنبه ۲۲ آبانماه از ساعت ۱۸ تا ۲۲ در سالن همایشهای برج میلاد تهران برگزار میشود.
در این مراسم، ضمن تقدیر از جمعی از هنرمندان و بازیگران پیشکسوت سینمای ایران، برگزیدگان بخشهای مختلف جشنواره فیلم شهر معرفی و جوایز خود را دریافت خواهند کرد.
اختتامیه امسال با اجرای کنسرت رضا یزدانی و اجرای قطعاتی از موسیقی متن فیلمهای خاطرهانگیز سینمای ایران همراه خواهد بود.
شرکت در مراسم اختتامیه تنها از دو طریق امکانپذیر است:
شرکت در نظرسنجی رسمی جشنواره در سایت شهرزاد، که به علاقهمندان این امکان را میدهد فیلم برگزیده از نگاه مردمی را انتخاب کنند و در قرعهکشی ویژه جوایز اختتامیه شرکت داده شوند.
حضور با کارت دانشجویی برای دانشجویان رشتههای هنر.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، یک نفر از شرکتکنندگان در نظرسنجی به قید قرعه، برنده جایزه نقدی ۱۰۰ میلیون تومانی خواهد شد.
جشنواره بینالمللی فیلم شهر با هدف ترویج مفهوم «شهر انسانی» و ارتقای نگاه فرهنگی و هنری به زیست شهری، در آبان به کار خود پایان میدهد.