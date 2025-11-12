مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، پنجشنبه ۲۲ آبان‌ماه در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، پنجشنبه ۲۲ آبان‌ماه از ساعت ۱۸ تا ۲۲ در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار می‌شود.

در این مراسم، ضمن تقدیر از جمعی از هنرمندان و بازیگران پیشکسوت سینمای ایران، برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره فیلم شهر معرفی و جوایز خود را دریافت خواهند کرد.

اختتامیه امسال با اجرای کنسرت رضا یزدانی و اجرای قطعاتی از موسیقی متن فیلم‌های خاطره‌انگیز سینمای ایران همراه خواهد بود.

شرکت در مراسم اختتامیه تنها از دو طریق امکان‌پذیر است:

شرکت در نظرسنجی رسمی جشنواره در سایت شهرزاد، که به علاقه‌مندان این امکان را می‌دهد فیلم برگزیده از نگاه مردمی را انتخاب کنند و در قرعه‌کشی ویژه جوایز اختتامیه شرکت داده شوند.

حضور با کارت دانشجویی برای دانشجویان رشته‌های هنر.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، یک نفر از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی به قید قرعه، برنده جایزه نقدی ۱۰۰ میلیون تومانی خواهد شد.

جشنواره بین‌المللی فیلم شهر با هدف ترویج مفهوم «شهر انسانی» و ارتقای نگاه فرهنگی و هنری به زیست شهری، در آبان به کار خود پایان می‌دهد.

برچسب ها: جشنواره بین‌المللی فیلم شهر ، فیلم شهر
خبرهای مرتبط
نشست خبری جشنواره فیلم شهر؛
معضلات شهری روی پرده نقره‌ای می‌رود/ تولید ۵۰ فیلم کوتاه در حوزه ترافیک
اعلام اسامی آثار مستند نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر
تاخیر در انتشار جدول نمایش فیلم‌های نهمین جشنواره فیلم شهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اشعار مذهبی مداحان باید شایسته مقام والای سیدالشهدا(ع) باشد
بازتاب کنسرت مشترک ایران و ترکیه؛ تحسین بانوان هنرمند ایرانی در روزنامه آیدینلیک
جبلی: تولید محتوا به زبان عبری یکی از وظایف ذاتی ماست
روایت صادقانه‌ای از دنیای پدر‌ها و مادر‌ها در شبکه دو
زنان در طول تاریخ پرچم‌داران ولایت‌مداری و یاری دین بوده‌اند
قصه مادران شهدا به فصل سوم رسید/ پخش «رخ مادر» به زودی
شعار مشترک هیأت‌های مذهبی در ایام فاطمیه ۱۴۰۴
فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی در چهارمین هفته آبان؛ از «راه زندگی» تا «فراری»
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت زنده‌یاد همایون ارشادی
افق با سه مستند تازه به استقبال آذر می‌رود!
آخرین اخبار
اختتامیه نهمین جشنواره فیلم شهر در برج میلاد برگزار می‌شود
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت زنده‌یاد همایون ارشادی
افق با سه مستند تازه به استقبال آذر می‌رود!
فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی در چهارمین هفته آبان؛ از «راه زندگی» تا «فراری»
جبلی: تولید محتوا به زبان عبری یکی از وظایف ذاتی ماست
قصه مادران شهدا به فصل سوم رسید/ پخش «رخ مادر» به زودی
شعار مشترک هیأت‌های مذهبی در ایام فاطمیه ۱۴۰۴
بازتاب کنسرت مشترک ایران و ترکیه؛ تحسین بانوان هنرمند ایرانی در روزنامه آیدینلیک
روایت صادقانه‌ای از دنیای پدر‌ها و مادر‌ها در شبکه دو
زنان در طول تاریخ پرچم‌داران ولایت‌مداری و یاری دین بوده‌اند
اشعار مذهبی مداحان باید شایسته مقام والای سیدالشهدا(ع) باشد
اهمیت راهبردی مولدسازی دارایی‌های رسانه ملی