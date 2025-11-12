باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین روز پیکار‌های کاراته بازی‌های کشور‌های اسلامی تیم ایران امروز موفق شد یک مدال طلا و ۲ نقره کسب کند تا در مجموع ۲ طلایی که روز گذشته کسب کرد به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها با ۳ طلا و ۲ نقره دست یابد.

تیم ترکیه نایب قهرمان شد و تیم عربستان در مکان سوم قرار گرفت.

در نتایج کسب شده امروز، در وزن ۶۱- کیلوگرم بانوان، آتوسا گلشادنژاد پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۹ بر ۱ برابر رومائو روماناتوآ از نیجر به برتری رسید و در نیمه‌نهایی نیز با حساب ۱۰ بر ۲ ملک الخلایدی از عربستان را شکست داد تا به فینال راه یابد. گلشادنژاد برای کسب مدال طلا به مصاف وفا محجوب از تونس رفت و با شکست دادن این حریف با نتیجه ۷ بر ۴ به مدال طلا رسید.

در وزن ۷۵- کیلوگرم مردان، مرتضی نعمتی در مبارزه نخست مبارک علی از پاکستان را با نتیجه ۷ بر صفر شکست داد و در دومین دیدار با حساب ۶ بر ۵ از سد سلطان علی زهرانی از عربستان گذشت و به نیمه‌نهایی رسید. نعمتی در این مرحله نیز با نتیجه ۷ بر ۵ مقابل محمد ابودابوس از لیبی پیروز شد و به فینال رسید. او برای کسب مدال طلا به مصاف عمر الجنایی از کویت رفت و پس از تساوی ۴ بر ۴ با رای داوران نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره دست یافت.

در وزن ۸۴+ کیلوگرم مردان، صالح اباذری که در دور نخست استراحت داشت، در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۸ بر ۱ مقابل نوری عبدالسلام از لیبی به برتری رسید و سومین فینالیست ایران در روز دوم رقابت‌ها شد. اباذری در دیدار نهایی با سند صوفیانی از عربستان برای کسب مدال طلا مبارزه کرد و ۴ بر صفر شکست خورد و به مدال نقره رسید.

روز گذشته هم در کاتای انفرادی بانوان، فاطمه صادقی کار خود را با پیروزی ۳۹.۴ بر ۳۶.۲ مقابل منال الزیاد از عربستان آغاز کرد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. او در این مرحله با ارائه نمایشی برتر، موفق شد با امتیاز ۳۹.۷ در برابر ۳۶ دلال السعید از کویت به برتری برسد و فینالیست شود. صادقی در دیدار نهایی نیز با امتیاز ۴۲.۴ در برابر ۴۰.۳ بوزان دیلارا از ترکیه، مقتدرانه به مدال طلای این بخش دست یافت.

در وزن ۵۰- کیلوگرم بانوان نیز سارا بهمنیار پس از استراحت در دور نخست، در اولین مبارزه خود با نتیجه ۳ بر صفر برابر سلیماتا با از سنگال پیروز شد و به نیمه‌نهایی رسید. او در این مرحله با برتری ۴ بر صفر مقابل آدوبایه آبنی از ساحل عاج راهی دیدار نهایی شد. بهمنیار در فینال، گلشن علیمردانف از ازبکستان را با نتیجه ۶ بر ۴ شکست داد و دومین مدال طلای کاراته ایران در روز نخست را کسب کرد.

در بخش مردان و در وزن ۶۰- کیلوگرم، علی مسکینی پس از دو پیروزی ارزشمند مقابل حریفان مالزی (۹ بر ۱) و قرقیزستان (۵ بر ۲)، در سومین مبارزه برابر نماینده قزاقستان با نتیجه ۸ بر ۳ شکست خورد. با پیروزی حریف قزاق در ادامه مسابقات، مسکینی شانس حضور در جدول شانس‌مجدد را از دست داد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.