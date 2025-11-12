پیامك ثبت حساب بانكی به برخی از سرپرستان خانوار با كد ملی سرشماره استان‌های تهران و البرز ارسال شد

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در راستای آيين نامه اجرایی نحوه تعيين و شناسايي خانوارهاي ايراني و اتباع خارجي پیامکی به برخی از «سرپرستان خانوار» با سرشماره‌های کد‌ملی استان‌های تهران و البرز، با مضمون «ثبت حساب بانکی در سامانهsimin.hadafmandi.ir  یا با مراجعه به شعب بانک‌های عامل» ارسال شد.

 پیامک ثبت حساب بانکی یا شماره شبا بانکی به برخی از «سرپرستان خانوار» در تهران و البرز با سرشماره yaraneh.ir ارسال شد.

این اقدام در راستای اجرای طرح اصلاح ساختار خانوار و به موجب «آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوار‌های ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند ۲ تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۴۰۰»، انجام شده است و  سرپرستان خانوار‌های که به آن پیامک ارسال شده است با مراجعه به بانک‌های عامل یا سامانه یکپارچه مدیریت یارانه نقدی «سیمین» به آدرس simin.hadafmandi.ir می‌توانند نسبت به ثبت شماره حساب یا شبای بانکی اقدام نمایند.

یادآور می‌شود مطابق آیین نامه مذکور، سازمان ثبت احوال کشور با شناسایی و تعیین سرپرستان و اعضای خانوار‌ها و معرفی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام می‌نماید، اما بدلیل عدم وجود شماره حساب بانکی فعال نزد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها امکان دریافت یارانه در صورت وجود شرایط میسر نمی‌باشد. بر این اساس «سرپرستان مشمول» (دریافت کننده پیامک) باید با مراجعه به سامانه سیمین سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها یا بانک‌های عامل، شماره حساب یا شبای بانکی خود را ثبت کنند تا اطلاعات لازم برای دهک‌بندی خانوار‌ها به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شود. پرداخت یارانه این خانوار‌ها منوط به نتیجه وسع‌سنجی و تعیین دهک درآمدی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

در حال حاضر این طرح به‌صورت ملی در سراسر کشور اجرایی شده است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و با اضافه شدن استان‌های تهران و البرز در آبان‌ماه، استان سیستان و بلوچستان نیز در آذرماه به این طرح افزوده خواهد شد.

منبع: روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

برچسب ها: هدفمندی یارانه ها ، سرپرستان خانوار
