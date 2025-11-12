دادستان عمومی و انقلاب جاسک از توقیف یک فروند لنج فعال در امر قاچاق سوخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدجواد پارسانیا اظهار کرد: حسب اقدام اطلاعاتی و بررسی میدانی دادستانی، یک فروند لنج در حوزه شرق جاسک که در امر قاچاق سوخت فعالیت داشته شناسایی و باهمکاری ضابطین توقیف شد.

وی بیان کرد: از این لنج توقیفی علاوه بر حمل سوخت قاچاق، چند موتور روبین و میترینگ و تعداد زیاد لوله مخصوص انتقال سوخت و تعدادی مخزن جهت انتقال سوخت قاچاق کشف شد.

«این لنج دومین لنج فعّال در قاچاق سوخت است که توسط دستگاه قضایی جاسک باهمکاری ضابطین در یک هفته اخیر توقیف می‌شود که این امر بیانگر اقدام قاطعانه دستگاه قضایی در خصوص مقابله با قاچاق سوخت است.»

دادستان جاسک همچنین اعلام کرد: امروز سه فروند قایق حامل چهار مشک ماری بزرگ که قاچاقچیان از آن جهت انتقال سوخت قاچاق استفاده می‌کردند نیز از حوزه شرق جاسک توقیف شد.

وی ادامه داد: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و برابر مقررات برخورد قاطع قانونی انجام خواهد شد.