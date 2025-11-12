نخست‌وزیر عراق با اعلام پیشتازی در انتخابات پارلمانی گفت به‌زودی برای تشکیل دولت وارد مذاکره می‌شود و وعده داد منافع همه مردم را در نظر بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق در سخنرانی به مناسبت اعلام نتایج انتخابات این کشور، گفت: «ائتلاف بازسازی و توسعه ما در جایگاه اول قرار دارد و به لطف فداکاری و اعضای وفادار آن، در این جایگاه باقی خواهد ماند». 

او در ادامه صحبت‌های خود اعلام کرد که مستقیما برای تشکیل دولت وارد مذاکره خواهد شد و وعده داد که «منافع همه، حتی کسانی که انتخابات را تحریم کردند» در نظر بگیرد.

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، ساعاتی پیش نتایج اولیه انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵ این کشور را منتشر کرد. بر این اساس، ائتلاف به رهبری محمد شیاع السودانی در انتخابات پارلمانی اول شد.

کمیسیون انتخابات اعلام کرد که میزان مشارکت نهایی در انتخابات پارلمانی عراق به ۵۶.۱۱ درصد رسیده است.

شایان ذکر است که هیچ حزبی قادر به تشکیل دولت به تنهایی در مجلس قانونگذاری ۳۲۹ عضوی عراق نیست، بنابراین احزاب باید برای تشکیل دولت با گروه‌های دیگر ائتلاف کنند، فرآیندی پر فراز و نشیب که اغلب ماه‌ها طول می‌کشد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: السودانی ، نخست وزیر عراق ، انتخابات عراق
خبرهای مرتبط
اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق
کتائب حزب‌الله عراق از مشارکت در انتخابات استقبال کرد
دهوک با مشارکت ۷۶ درصدی پیشتاز مشارکت در انتخابات عراق است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درخواست امیر قطر برای خواندن نماز باران
اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق
ادعای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره دسترسی به سایت‌های هسته‌ای ایران
ادعای خبرگزاری فرانسه درباره پیروزی بزرگ السودانی
گریختن بی‌سابقه از اسرائیل؛ فرار شهرک‌نشینان دو برابر شد
اجساد ۱۸ سرباز ترکیه‌ای پس از سقوط هواپیمای نظامی در گرجستان پیدا شد
رئیس جمهور آمریکا از قاچاق دختران توسط اپستین آگاه بوده است
درگیری شدید بین وزیر دارایی و ارتش اسرائیل بر سر بودجه
ترامپ رسما خواستار عفو نتانیاهو شد
لاپید: نتانیاهو باید قبل از عفو به فساد اعتراف کند
آخرین اخبار
کانادا تحریم‌های تازه‌ای علیه صنایع پهپادی و انرژی روسیه اعلام کرد
کاخ سفید ساخت پایگاه نظامی آمریکا در مرز غزه را رد کرد
سخنرانی السودانی با اعلام پیروزی در انتخابات: منافع همه عراقی‌ها را در نظر می‌گیریم
بحران در ارتش صهیونیستی همزمان با درخواست هزاران نظامی برای ترک خدمت زودهنگام
داماد ترامپ و ارتش صهیونیستی احتمال شکست طرح آتش‌بس ترامپ برای غزه را بررسی می‌کنند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق
پنتاگون: آمریکا کانال پاناما را از «نفوذ مخرب چین» آزاد می‌کند
سازمان بهداشت جهانی: شمار زیادی از بیماران در غزه در انتظار انتقال برای درمان هستند
رئیس جمهور آمریکا از قاچاق دختران توسط اپستین آگاه بوده است
زلنسکی خواستار برکناری دو وزیر در پی رسوایی فساد مالی شد
کتائب حزب‌الله عراق از مشارکت در انتخابات استقبال کرد
طالبان خواستار توسعه همکاری با ژاپن در زمینه بیماری‌های غیرواگیر شد
ادعای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره دسترسی به سایت‌های هسته‌ای ایران
خروج ۴۷۰ هزار تبعه غیرمجاز از تهران در مرحله نخست طرح ساماندهی
دهوک با مشارکت ۷۶ درصدی پیشتاز مشارکت در انتخابات عراق است
ممنوعیت فعالیت مخالفین طالبان در تاجیکستان
اجساد ۱۸ سرباز ترکیه‌ای پس از سقوط هواپیمای نظامی در گرجستان پیدا شد
رژیم صهیونیستی چند بار آتش‌بس غزه را نقض کرده است؟
بیانیه وزارت خارجه روسیه درباره گفت‌وگوی لاوروف و عراقچی
هشدار یونیسف:۸۰ درصد مردم افغانستان آب آلوده می‌نوشند
التیماتوم طالبان به تجار برای تجارت با پاکستان
میزان مشارکت رأی‌دهندگان عراقی به ۵۶ درصد رسید
لاپید: نتانیاهو باید قبل از عفو به فساد اعتراف کند
درگیری شدید بین وزیر دارایی و ارتش اسرائیل بر سر بودجه
ترامپ رسما خواستار عفو نتانیاهو شد
بارزانی موفقیت انتخابات عراق را تبریک گفت
درخواست امیر قطر برای خواندن نماز باران
طوفان علیه اسرائیل در فوتبال اروپا؛ از پوگبا تا زیاش علیه نسل‌کش‌ها
ادعای خبرگزاری فرانسه درباره پیروزی بزرگ السودانی