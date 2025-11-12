باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق در سخنرانی به مناسبت اعلام نتایج انتخابات این کشور، گفت: «ائتلاف بازسازی و توسعه ما در جایگاه اول قرار دارد و به لطف فداکاری و اعضای وفادار آن، در این جایگاه باقی خواهد ماند».

او در ادامه صحبت‌های خود اعلام کرد که مستقیما برای تشکیل دولت وارد مذاکره خواهد شد و وعده داد که «منافع همه، حتی کسانی که انتخابات را تحریم کردند» در نظر بگیرد.

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، ساعاتی پیش نتایج اولیه انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵ این کشور را منتشر کرد. بر این اساس، ائتلاف به رهبری محمد شیاع السودانی در انتخابات پارلمانی اول شد.

کمیسیون انتخابات اعلام کرد که میزان مشارکت نهایی در انتخابات پارلمانی عراق به ۵۶.۱۱ درصد رسیده است.

شایان ذکر است که هیچ حزبی قادر به تشکیل دولت به تنهایی در مجلس قانونگذاری ۳۲۹ عضوی عراق نیست، بنابراین احزاب باید برای تشکیل دولت با گروه‌های دیگر ائتلاف کنند، فرآیندی پر فراز و نشیب که اغلب ماه‌ها طول می‌کشد.

