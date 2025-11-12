رئیس مجلس در گفت‌وگوی تلفنی با همتای پاکستانی خود گفت: ایران همواره تروریسم را در هر شکل و با هر انگیزه‌ای محکوم می‌کند و بر لزوم همکاری کشور‌های منطقه برای مقابله با افراط‌گرایی تأکید دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز (چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه) در تماسی تلفنی با رئیس مجلس ملی پاکستان؛ ضمن بررسی آخرین تحولات روابط پارلمانی و منطقه‌ای، بر گسترش همکاری‌های برادرانه و تقویت تعاملات دو کشور تأکید کرد.

قالیباف در آغاز این گفت‌و‌گو، با ابراز قدردانی از مهمان‌نوازی صمیمانه مجلس ملی، دولت و مردم پاکستان در جریان سفر اخیر هیأت پارلمانی ایران به اسلام‌آباد، این سفر را گامی ارزشمند در جهت توسعه مناسبات دوستانه و پارلمانی میان دو کشور دانست.

وی بر ضرورت تداوم رایزنی‌ها و پیگیری توافقات صورت‌گرفته در دیدار‌های اخیر تأکید کرد و خواستار استمرار تبادلات میان کمیسیون‌ها و گروه‌های دوستی پارلمانی دو کشور شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، با محکومیت قاطع حمله تروریستی اخیر در پاکستان و ابراز همدردی با دولت، ملت و خانواده‌های قربانیان این حادثه، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره تروریسم را در هر شکل و با هر انگیزه‌ای محکوم می‌کند و بر لزوم همکاری نزدیک کشور‌های منطقه برای مقابله با افراط‌گرایی، ناامنی و بی‌ثباتی تأکید دارد.

سردار ایاز صادق نیز در ادامه، ضمن قدردانی از مراتب همدردی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بنده اطمینان خاطر می‌دهم جمهوری اسلامی پاکستان با این مصداق عمل تروریستی مبارزه کرده و اجازه ندهد هیچ گونه دخالت در امور داخلی پاکستان صورت گیرد.

وی، در پایان این تماس تلفنی از گفت‌و‌گو‌های اثر بخش در جریان سفر اخیر آقای دکتر قالیباف تشکر و قدردانی نموده و ابراز امیدواری کرد این مراودات پارلمانی به طور پیوسته ادامه دار باشد.

در پایان این گفت‌و‌گو، دو رئیس مجلس بر تداوم رایزنی‌های منظم پارلمانی، تبادل هیأت‌ها، تقویت همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی و حمایت از سیاست‌های مبتنی بر صلح، ثبات و پیشرفت منطقه‌ای تأکید کردند.

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، پاکستان
