باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با حضور در برنامه تلویزیونی صف اول شبکه خبر با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در برنامه هفتم گفت: نظام برنامه‌ریزی کشور بر پایه‌ اصول مشخصی استوار است و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌ هستند برنامه‌های داخلی خود را بر اساس آن تنظیم کنند. در برنامه هفتم، نقش آموزش و پرورش به‌شکلی پررنگ دیده شده است. فصل نوزدهم این برنامه (مواد ۸۷ تا ۹۲) به‌طور مستقیم به آموزش و پرورش اختصاص دارد و در آن ۱۳۰ تکلیف در ۲۱ سرفصل برای وزارت آموزش و پرورش تعیین شده است؛ از جمله در حوزه‌های کیفیت‌بخشی آموزشی، منابع انسانی، ارتقای سطح یادگیری دانش‌آموزان و توانمندسازی معلمان. همچنین ۴۴ تکلیف مشترک با سایر دستگاه‌ها وجود دارد که وزارت آموزش و پرورش در اجرای آنها نقش دارد. جزئیات این تکالیف در جدول ۲۰ و عناوین مرتبط در جدول ۱۶ برنامه ذکر شده است.

سخنگوی آموزش و پرورش با بیان این که در حال حاضر حدود یک سال از ابلاغ برنامه هفتم گذشته است؛ افزود: برخی از تکالیف دارای زمان‌بندی سالانه‌ هستند و برخی تا پایان برنامه باید محقق شوند. از مجموع چهار آیین‌نامه تکلیفی که وزارت آموزش و پرورش موظف به تدوین آنها بود، از جمله آیین‌نامه ایجاد شهر کودک و نوجوان با مشارکت بخش خصوصی، آیین‌نامه نحوه جذب دانشجو-معلمان با همکاری دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، آیین‌نامه توسعه رشته‌های آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی در دوره دوم متوسطه (موضوع بند ۳ ماده ۸۹) و آیین‌نامه نحوه وصول و هزینه‌کرد درآمد‌های آموزش و پرورش (تبصره ۲ بند ج ماده ۸۲) تهیه، تصویب و ابلاغ شده است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره اسناد تکلیفی تصریح کرد: از چهار سند پیش‌بینی‌شده برای وزارتخانه، سه سند تاکنون تصویب شده که شامل نظام جامع امور تربیتی (بند ج ماده ۸۹)، نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان در برابر آسیب‌های اجتماعی (بند ج ماده ۸۹)، و برنامه درسی ویژه بازماندگان از تحصیل (بند الف ماده ۹۰) است. سند جامع سرمایه انسانی نیز تهیه و به سازمان اداری و استخدامی ارسال شد. پس از اصلاح ایرادات، مجدداً برای تصویب به دولت ارسال شده و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال به تصویب برسد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره صندوق ذخیره فرهنگیان، اظهار کرد: صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به فرهنگیان شاغل و بازنشسته است. بر اساس بند ۳ ماده ۸۸ برنامه هفتم، وزارت آموزش و پرورش مکلف به اصلاح اساسنامه صندوق بود که این کار انجام و اساسنامه جدید تدوین، تأیید و در ثبت شرکت‌ها نیز ثبت شده است. تنها مرحله نهایی تصویب در دولت باقی مانده است.

وی ادامه داد: این اساسنامه نیز در وزارت آموزش و پرورش تدوین و به دولت ارسال شده است، اما با توجه به ماده ۹۱ برنامه هفتم که بر اصلاح ساختار وزارت آموزش و پرورش تأکید داردو تصمیم گرفته شد بررسی و تصویب این اساسنامه منوط به تعیین ساختار جدید وزارتخانه شود.

سخنگوی آموزش و پرورش ادامه داد: شیوه‌های آموزشی نوینی در سال تحصیلی جدید به کار گرفته می‌شود. دیگر آموزش از طریق حفظیات و حفظ کردن مطالب درسی کاربردی ندارد. در شیوه‌های نوین آموزشی از تجربیات معلمان گذشته هم استفاده می‌شود. نهضت مهمی در ارائه محتوای آموزشی ایجاد شده است.

فرهادی با بیان اینکه ۱۵ عنوان کتاب نو نگاشت داشتیم، گفت: ۳۵ عنوان کتاب در شاخه فنی حرفه‌ای بازنگری شده است. در پایه ششم، کتاب کار و فناوری داریم تا مهارت آموزی به ابتدایی هم راه پیدا کند. دانش آموز نباید تک بعدی تربیت شود.

سخنگوی آموزش و پرورش با بیان اینکه معلم مهم‌ترین عنصر یادگیری است؛ گفت: اگر معلم قوی در کلاس وجود داشته باشد، بسیاری از ضعف‌ها جبران می‌شود. اما اگر معلم ضعیف باشد یا معلم از نظر روحی وضع خوبی نداشته باشد، محتوای عالی جبران کننده ضعف معلم نیست. برای ارتقای وضعیت معلم به دو بعد توجه می‌کنیم. یکی بحث پرداختی‌های پرسنلی و یکی هم پرداختی غیر پرسنلی و غیر نقدی است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: اعتباراتی که به مدارس دولتی داده‌ایم ۱۳۴ درصد رشد داشته است. در یک سال گذشته هیچ بدهی جدیدی ایجاد نشده است و مجموع بدهی‌ها گذشته هم به ۲۸ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.