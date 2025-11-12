چهار ملی‌پوش موی‌تای ایران با صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های کشور‌های اسلامی، مدال برنز خود را قطعی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه رقابت‌های موی‌تای بازی‌های کشور‌های اسلامی در ریاض عربستان، چهار نماینده ایران با صعود به نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کردند.

فرشته حسن‌زاده در وزن ۵۰-۴۵ کیلوگرم بانوان با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ حریف ازبکستانی را شکست داد و به نیمه‌نهایی رسید.

زهرا اکبری در وزن ۵۵ تا ۶۰ کیلوگرم رقیبی از ازبکستان را در راند سوم ناک‌اوت کرد و به نیمه‌نهایی قدم گذاشت.

مجید هاشم‌بیگی در وزن ۷۵ تا ۸۰ کیلوگرم مقابل حریف ترکیه‌ای وارد رینگ شد و در یک مبارزه سخت، با نتیجه ۲۹ بر ۲۸ پیروز میدان شد تا او نیز به نیمه‌نهایی برسد.

فاطمه حسینی در وزن ۶۰ تا ۶۵ در راند اول رقابت، حریف لبنانی خود را ناک‌اوت کرده و مقتدارانه به نیمه‌نهایی رسید.

با این اوصاف چهار برنز نمایندگان ایران با صعود به نیمه‌نهایی قطعی شد. ⁩

همچنین، مسعود عبدالمالکی در وزن ۶۵-۶۰ کیلوگرم آقایان به نماینده جمهوری آذربایجان باخت و حذف شد.

