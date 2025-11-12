کانادا در نشست گروه ۷ مجموعه‌ای از تحریم‌های جدید علیه بخش‌های انرژی، پهپاد و زیرساخت‌های روسیه را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کانادا تحریم‌های جدیدی را علیه صنایع پهپادی و انرژی روسیه و همچنین زیرساخت‌هایی که به ادعای این کشور برای حملات سایبری به اوکراین استفاده می‌شود، اعلام کرد.

این اقدامات که توسط «آنیتا آناند» وزیر امور خارجه کانادا در جریان نشست گروه ۷ بیان شد، کشتی‌های روسی که برای حمل نفت استفاده می‌شوند را نیز هدف قرار می‌دهد. 

آناند در یک کنفرانس خبری در کنار آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین ادعا کرد: «کانادا همچنان اطمینان حاصل خواهد کرد که اقدامات روسیه بدون مجازات باقی نمی‌ماند.»

آناند گفت که این اولین باری است که کانادا «زیرساخت‌های فناوری اطلاعات مورد استفاده در استراتژی‌های ترکیبی روسیه علیه اوکراین» را هدف قرار می‌دهد.

منبع: مسکو تایمز

