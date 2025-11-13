باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در حاشیه تور رسانه‌ای، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر مجموع اراضی کشاورزی و باغی استان به یک میلیون و ۵۰ هزار هکتار میرسد، که علیرغم وجود مشکلات کم آبی اراضی کشاورزی استان در سال‌های گذشته بیش از ۲۸۰ هزار هکتار بر وسعت اراضی کشاورزی استان افزوده شده است.افزایش p>

صفر حسین زاده در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان که پرسید با وجود خشکسالی و کم آبی در استان چرا اراضی دیم به اراضی آبی تبدیل شده است گفت: با توجه به مشکلات کمآبی، سیاست سازمان امور اراضی کشور جلوگیری از تبدیل اراضی دیمی به آبی است و هیچ فردی حق تبدیل این اراضی را ندارد و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی اولویت کاری این سازمان است.

وی با اشاره به اینکه شعار سازمان امور اراضی "حفاظت از زمین" است، اظهار کرد: یکی از اقدامات این سازمان جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز و مبارزه با تغییر کاربری‌های غیرقانونی است که در این زمینه بین تمامی دستگاه‌های مرتبط استان اجماع قانونی وجود دارد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی می گوید: امسال ۱۱۶ هکتار از اراضی ملی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی واگذار شده است، ادامه داد: از سال ۱۳۹۴ تاکنون نزدیک به ۲۶۵ هزار هکتار از اراضی ملی رفع تداخلات شده است.

وی با اشاره به اینکه اکثر سردخانه‌های استان از زمین‌های امور اراضی تأمین شده اند، یادآورشد: ۲۰۰ هکتار زمین در استان برای تولید نیروگاه انرژی خورشیدی واگذار شده است علاوه بر این، طرح مطالعاتی یک هزار و ۱۰۰ هکتار زمین در شهرستان میاندوآب جهت احداث نیروگاه خورشیدی نیز در دست مطالعه است.

مدیر اراضی جهاد کشاورزی آذربایجانغربی: جلوگیری از ساخت وساز غیرمجاز و مبارزه با تغییر کاربری‌های غیرقانونی دنبال می شود.

بزرگترین نیرگاه خورشیدی شمال غرب کشور در ارومیه احداث شده است

مدیرعامل بزرگترین نیروگاه خورشیدی شمال غرب کشور به خبرنگاران گفت: این مجموعه اولین نیروگاه خورشیدی استان و شمال غرب کشور است که در ۱۴ هکتار زمین و با ظرفیت ۳ مگاوات است که در۳ سال اخیر راه اندازی شده و ظرفیت اسمی آن می تواند به ۷ مگاوات نیز برسد.

پویا وکیلی، با بیان اینکه این پروژه با نزدیک به ۲ میلیون یورو اعتبار و مشارکت سرمایه گذاری خارجی اجرا شده است، به ظرفیت استان برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اشاره کرد و افزود: استان آذربایجان غربی ظرفیت مناسبی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی دارد و حتی امکان صادرات برق نیز وجود دارد.

این سرمایه گذار بخش خصوصی با گلایه از طولانی شدن دوره بازگشت سرمایه در نیروگاه های خورشیدی افزود: این نیروگاه در راستای مدیریت منابع برق و آب و استفاده بهینه از انرژی‌های تجدیدپذیر فعالیت می کند.