مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی از فوت ۱۶۷ نفر در حوادث رانندگی استان در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - عزیزی مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۱۶۷ نفر در تصادفات رخ داده در استان جان باختهاند که از این تعداد، ۲۳ نفر مربوط به متوفیان حوادث درون شهری بودهاند.
او افزود: همچنین ۱۳۳ نفر در جادههای برون شهری و ۱۱ نفر نیز در محورهای روستایی استان جان خود را از دست دادهاند.
عزیزی اظهار کرد: در این حوادث ۲ هزار و ۵۷۷ نفر نیز دچار مصدومیت شدهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی بیان کرد: از مصدومین حوادث رانندگی در استان، ۸۲۱ نفر زن و هزار و ۷۵۶ نفر نیز مرد بودهاند.