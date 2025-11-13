شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی شاهین ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در کشور شرکت‌های خودروسازی بسیاری برای تامین بازار خودرو فعالیت می‌کنند. شرکت سایپا یکی از مهمترین شرکت‌های خودروساز است که خودرو‌های بسیاری را روانه بازار کرده است. خودروی شاهین به عنوان یکی از جدیدترین محصولات شرکت سایپا است. این خودرو به دلیل امکاناتی که دارد؛ خریداران بسیاری را به سوی خود جلب کرده است.

اما این روز‌ها تاخیر در تحویل این خودرو به یمی از مهمترین معضلات خریداران تبدیل شده و مشکلاتی را پیش روی آنها قرار داده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

من ۲۲ اسفند ماه برای خودروی شاهین تکمیل وجه کردم و همچنان خبری از تحویل خودرو نیست. کسی اطلاعی دارد سود تاخیر چقدر است؟ لطفا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.