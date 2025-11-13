باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره توان نظامی کشور بعد از جنگ ۱۲ روزه گفت: بارها گفتهایم، بزرگترین هنرِ مسئولان، ملت، فرزندان امام و مکتب انقلاب اسلامی این است که از تهدیدات، فرصت خلق میکنیم و اکنون نیز همینگونه است.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس اظهار کرد: هم آمریکای جنایتکار و هم رژیم پلید و منحوس صهیونیستی، حملهای را به ایران اسلامی انجام دادند با این نیتِ خبیثانه که ما را به سمت سرنگونی و تسلیم بکشانند، اما همانطور که از این میدان نبردِ ۱۲ روزه سرافراز بیرون آمدیم، آن حوادث، آن اتفاقات و در واقع برخی کاستیها و نیازها را یک فرصت قلمداد کردیم و امروز با برطرفسازی آن اشکالات و ایرادات و با رشد بیشترِ رویکرد جهادی و تلاش فراگیر، این آمادگی در نیروهای مسلح و در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وجود دارد که ضمن تأمین نیازهای نیروهای مسلح حتی بخش غیرنظامی را نیز مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهند.
عضو فراکسیون مقاومت مجلس بیان کرد: در برنامه هفتم، مأموریتی را برای وزارت دفاع پیشبینی کردهایم و آن این است که سرریزِ دانش، فناوریها و ظرفیتهای حوزه دفاعی را به حوزه غیردفاعی و غیرنظامی ببرند تا در صنعت و سایر بخشها از این توانمندیها استفاده شود.
عزیزی گفت: امروز جمهوری اسلامی به اتکای ایمان، باورهای اعتقادی، وحدت مقدس و به برکت همین دشمنشناسی و موقعشناسی، تلاشهای خوبی را دنبال میکند و مطمئن هستیم با شتابی که صنعت دفاعی ما دارد همه نیازهای کشور در داخل تأمین میشود و ما شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این صنعت در آینده بیش از گذشته خواهیم بود.