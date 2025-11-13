باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز چهارشنبه قانونی را برای پایان دادن به طولانیترین تعطیلی دولت در تاریخ این کشور امضا کرد. این تعطیلی ۴۳ روزه که واشنگتن را فلج کرده و صدها هزار کارمند را بدون دستمزد گذاشته بود، در حالی به پایان رسید که جمهوریخواهان و دموکراتها به بازی سرزنش متقابل ادامه میدادند.
مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوریخواهان، عمدتاً بر اساس خطوط حزبی، به بسته مصوب سنای آمریکا رأی مثبت داد تا وزارتخانهها و آژانسهای فدرال بار دیگر بازگشایی شوند. در همین حال، بسیاری از دموکراتها از آنچه تسلیم شدن رهبران حزب خود میدانند، خشمگین هستند.
ترامپ هنگام امضای این قانون در دفتر بیضیشکل به دموکراتها حمله کرد و از آمریکاییها خواست تا این هرج و مرج را هنگام رأیگیری در انتخابات میاندورهای سال آینده به یاد داشته باشند.
ترامپ که توسط قانونگذاران جمهوریخواه از جمله مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان احاطه شده بود، گفت: «امروز ما پیام واضحی میفرستیم که هرگز تسلیم باجخواهی نخواهیم شد.»
جانسون پیش از رأیگیری در یک سخنرانی تند در صحن مجلس، انگشت اتهام را به سوی حزب اقلیت گرفت و گفت: «آنان میدانستند که این کار باعث درد و رنج خواهد شد، اما باز هم این کار را انجام دادند. این کل ماجرا بیمعنا بود. اشتباه و ظالمانه بود.»
این بسته، ساختوساز نظامی، امور کهنهسربازان، وزارت کشاورزی و خود کنگره را تا پاییز سال آینده تأمین مالی میکند. بقیه بخشهای دولت تا پایان ماه ژانویه تأمین بودجه خواهند شد. حدود ۶۷۰،۰۰۰ کارمند دولت که مرخصی اجباری داشتند، به کار بازمیگردند و تعداد مشابهی که بدون دستمزد در محل کار خود نگه داشته شده بودند — از جمله بیش از ۶۰،۰۰۰ کنترلکننده ترافیک هوایی و کارکنان امنیت فرودگاه — دستمزد معوق خود را دریافت خواهند کرد.
این معامله همچنین کارکنان فدرالی را که طی تعطیلی دولت توسط ترامپ اخراج شده بودند، بازمیگرداند. همچنین سفرهای هوایی که در سراسر کشور مختل شده بود، به تدریج به حالت عادی بازمیگردد.
ترامپ دموکراتها را متهم کرد که ۱.۵ تریلیون دلار برای کشور هزینه داشتهاند. اگرچه خسارت مالی کامل تعطیلی دولت هنوز مشخص نشده، اما دفتر بودجه کنگره تخمین میزند که این تعطیلی ۱۴ میلیارد دلار زیان رشد به بار آورده است.
رهبری دموکراتها — که از به اصطلاح تسلیم شدن همکاران سناتورشان خشمگین هستند — از اعضای خود خواسته بودند تا رأی منفی دهند و تقریباً همه آنان به این خطمشی پایبند ماندند.اگرچه نظرسنجیها نشان میداد افکار عمومی در طول این بنبست عمدتاً در کنار دموکراتها بوده، اما به طور گسترده تصور میشود جمهوریخواهان از نتیجه آن سود بیشتری بردهاند.
دموکراتها اکنون درگیر یک حسابوکتاب دردناک هستند که چگونه موضع سخت آنان بدون هیچ پیروزی قابل توجهی فروپاشید.
هاکیم جفریز، رهبر اقلیت مجلس، ادعا کرد که آنان «موضوع بحران بهداشت و درمان جمهوریخواهان را با موفقیت برجسته کردهاند» اما چاک شومر، رهبر دموکراتها در سنا، به دلیل عدم موفقیت در متحد نگه داشتن اعضای حزب، با واکنش منفی روبهرو شده است.
منبع: رویترز