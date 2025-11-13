وزیر خارجه درنامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت:آمریکا موظف به جبران خسارات مادی ومعنوی واردشده به ایرانیان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و مایکل عمران کانو، رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با اعتراف رئیس جمهور آمریکا به راهبری اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران؛ آن را به شدت محکوم کرد و خواستار سپردن عاملان آن به دست عدالت شد.

متن این نامه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

۲۰ آبان ۱۴۰۴ (۱۱ نوامبر ۱۴۰۴)

عالی‌جناب.

با ارجاع به نامه‌های پیشین اینجانب به تاریخ‌های ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ برابر با ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ (S/۲۰۲۵/۳۷۹)، ۱ تیر ۱۴۰۴ برابر با ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ (S/۲۰۲۵/۴۰۵) و ۷ تیر ۱۴۰۴ برابر با ۲۸ ژوئن ۲۰۲۵ (S/۲۰۲۵/۴۲۹) در خصوص اقدامات آشکار تجاوزکارانۀ ایالات متحده و رژیم اسرائیل از ۱۳ لغایت ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۳ خرداد تا ۳ تیر ۱۴۰۴) علیه کشورم، مایلم توجه جنابعالی را به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور ایالات متحده در خصوص نقش راهبری آن کشور در اقدامات تجاوزکارانۀ رژیم اسرائیل و جنایات جنگی کارگزاران آن علیه جمهوری اسلامی ایران جلب نمایم.

در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ آبان ۱۴۰۴)، رئیس‌جمهور ایالات متحده اظهار داشت: «اسرائیل نخست [به ایران]حمله کرد. آن حمله بسیار، بسیار قدرتمند بود. من کاملاً مسئول آن بودم». بر اساس حقوق بین‌الملل، این اظهارات دلیلی آشکار بر هدایت و کنترل ایالات متحده در رابطه با اقدامات غیرقانونی مذکور محسوب می‌شود.

همان‌گونه که پیشتر اطلاع داده شد، اقدام تجاوزکارانه رژیم اسرائیل و ایالات متحده علیه حاکمیت و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و در نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد انجام گرفت. این اقدام شامل حملات علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی بود که با بی‌اعتنایی کامل به اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه صورت گرفت و منجر به شهادت بیش از ۱۱۰۰ انسان بی‌گناه و جراحت شمار بسیاری گردید، همچنین حملات کور علیه زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران که تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند، در نقض آشکار منشور ملل متحد، اسناد نهایی کنفرانس‌های بازنگری معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، قطعنامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (از جمله قطعنامه‌های شماره ۴۴۴ و ۵۳۳) و قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت (۱۹۸۱) صورت گرفت. بنابراین، مسئولیت بین‌المللی این نقض‌ها نه تنها بر عهدۀ رژیم اسرائیل بلکه بر عهدۀ ایالات متحده از جمله برای هدایت و کنترل رژیم مزبور نیز می‌باشد.

بر اساس موارد فوق، ایالات متحده موظف است خسارات مادی و معنوی واردشده ناشی از این نقض‌ها علیه ایران و شهروندان ایرانی را به طور کامل جبران کند. تعهد جبران خسارات وارده شامل بازگرداندن وضعیت به حال سابق و پرداخت غرامت بر اساس اصول تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل می‌گردد.

در عین حال، اعتراف فوق‌الذکر، مسئولیت کیفری فردی رئیس‌جمهور ایالات متحده و هر مقام یا فرد آمریکایی دیگر دخیل در نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه از جمله به واسطۀ ارتکاب جنایت تجاوز، هدایت حملات عمدی علیه غیرنظامیان (از جمله زنان و کودکان، دانشمندان، استادان دانشگاه، خبرنگاران و زندانیان)، هدف قرار دادن افسران ارشد نظامی خارج از عرصۀ مخاصمات، انجام حملات عمدی علیه اهداف غیرنظامی شامل بیمارستان‌ها و آمبولانس‌ها، مرکز صداوسیمای ایران، یک زندان و زیرساخت‌های انرژی از جمله تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز را نیز در پی خواهد داشت. این امر البته خدشه‌ای به مسئولیت کیفری تمامی اشخاص از جمله در درون رژیم اسرائیل که در فرماندهی، دستور، ارتکاب، یا معاونت و تسهیل در ارتکاب جنایات جنگی یادشده دخیل بوده‌اند، وارد نمی‌کند.

بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران حق مسلم و غیرقابل تردید خود را برای پیگیری از طریق تمامی مجاری حقوقی موجود جهت احراز مسئولیت برای دولت‌ها و اشخاص مسئول و نیز جهت دریافت غرامت خسارات وارده محفوظ می‌دارد.

انتظار جدی جمهوری اسلامی ایران این است که دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت، مطابق با مسئولیت خود در قبال حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، اقدامات مقتضی را با هدف تضمین پاسخگویی ایالات متحده و رژیم اسرائیل در قبال این نقض‌های فاحش اتخاذ نموده و عاملان این جنایات را به دست عدالت بسپارند.
خواهشمند است دستور فرمائید این نامه به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت منتشر شود.

عالی‌ترین مراتب احترام مرا بپذیرید.

سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

Iran (Islamic Republic of)
باید تمام هزینه های بمب باران نیروگاه هسته ای قبل و بعد این هزینه پرداخت شود باید تمام خسارت به کشور را گرفت
۰۸:۵۹ ۲۲ آبان ۱۴۰۴
باید تمام هزینه های بمب باران نیروگاه هسته ای قبل و بعد این هزینه پرداخت شود باید تمام خسارت به کشور را گرفت
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۸ ۲۲ آبان ۱۴۰۴
اعتراف ترامپ: من مسئول حمله اسرائیل به ایران بودم
مشخص بود که آمریکا در تجاوز اسرائیل به ایران "مشارکت کامل" داشته است.
ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.

از سال 1392 تاکنون هیچ سندی مبنی بر حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای وجود ندارد ولی اما متأسفانه سران بی ادب آمریکا جنایتکار و هم سران بی ادب سه کشور اروپایی جنایتکار از سال 1392 تاکنون درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجهی نمی کنند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
باید جنایت ترکیه جنایتکار را به دنیا معرفی کنیم ترکیه جنایتکار تهدیدی برای کل منطقه است. ترکیه جنایتکار کل منطقه را تهدید می کند. کارنامه دولت اردوغان قابل دفاع نیست.
۰۸:۵۸ ۲۲ آبان ۱۴۰۴
باید جنایت ترکیه جنایتکار را به دنیا معرفی کنیم
ترکیه جنایتکار تهدیدی برای کل منطقه است.
ترکیه جنایتکار کل منطقه را تهدید می کند.
کارنامه دولت اردوغان قابل دفاع نیست.
تروریست‌ها با حمایت رژیم صهیونیستی و آمریکا و ترکیه برنامه درازمدتی برای ایجاد هرج و مرج در منطقه دارند.
حمایت اردوغان از پیشروی تروریست‌ها در سوریه ثابت کرد و نشان داد که اردوغان جنایتکار به طور مستقیم، علنی و آشکار از تروریست ها در سوریه همه جانبه حمایت می کند.
که حضور نظامی ترکیه در سوریه 100 درصد فقط به خاطر غارت نفت و هم حمایت از تروریسم، القاعده، داعش، تکفری ها و سایر گروه های تروریستی بوده است و از سال 2011 تاکنون هم برای همه مردم منطقه و جهان ثابت شده است.
ترکیه از سال 2011 تاکنون ثابت کرد و نشان داد که عامل اصلی جنگ در سوریه بوده است.
و این در حالی است که ترکیه جنایتکار خودش از سال 2011 تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکا، رژیم صهیونیستی، تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایرگروه های تروریستی درسوریه، عراق، لبنان، منطقه و جهان بوده است.
تروریست‌های تحریرالشام مورد حمایت دولت ترکیه وارد بخشی از شهر حلب شدند
تروریست‌ها از خاک کشور ترکیه به سوریه وارد شدند.
ارتش ترکیه از گروه‌های تروریستی در شهر حلب حمایت و پشتیبانی نظامی می کند..
ارتش ترکیه در شمال سوریه چه غلطی می کند؟
1 - حمایت از تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی
2 - غارت نفت سوریه
3 - غارت اموال مردم سوریه و کشور سوریه
4 - کمک، حمایت و پشتیبانی نظامی از همه گروه های تروریستی در شمال سوریه
5 - حضور ارتش ترکیه جنایتکار در شمال سوریه هیچ ارتباطی و ربطی جنگ و مبارزه با تروریسم، داعش و سایر گروه های تروریستی ندارد و از سال 2011 تاکنون هم نداشته است.
6 - ترکیه جنایتکار از سال 2011 تاکنون ثابت کرد و نشان داد که عامل اصلی جنگ در سوریه بوده است.
تحریر الشام یک گروه تروریستی است
سازمان اطلاعات ترکیه جنایتکار هم به رهبری اردوغان از تحریر الشام یک گروه تروریستی در سوریه حمایت می کند چرا؟
آمریکا جنایتکار از سال 2011 تاکنون ثابت کرد و نشان داد که فقط زبان زور می‌فهمد
ترکیه جنایتکار از سال 2011 تاکنون ثابت کرد و نشان داد که فقط زبان زور می‌فهمد
اسرائیل جنایتکار از سال 2011 تاکنون ثابت کرد و نشان داد که فقط زبان زور می‌فهمد.

نیروهای ترکیه حق حضور در عراق و سوریه را ندارند چون به خاطر که تهدیدی برای عراق، سوریه و هم منطقه محسوب می شود. و هم از تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی حمایت می کنند.
و از سال 2011 تاکنون هم برای همه مردم عراق، سوریه، منطقه و جهان ثابت شده است.
آمریکا و متحدانش بیش از 50 سال است که گروهک تروریستی پ ک ک در ترکیه، عراق و سوریه حمایت می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. و متأسفانه سران بی ادب ترکیه هم با آمریکا و متحدانش همه جانبه همکاری می کنند چرا؟
حضور نیروهای ترکیه در شمال عراق غیر قانونی است و هم نقض قوانین بین المللی بوده است.
حضور نیروهای ترکیه در شمال عراق تجاوز به حاکمیت عراق محسوب می شود.
مسئولان اقلیم کردستان عراق هم شریک جرم جنایت های ترکیه در شمال عراق بوده است.
و این در حالی است که ترکیه جنایتکار از سال 2011 تاکنون با کمک مالی برخی کشورهای اروپایی و هم کمک مالی برخی کشورهای عربی بیش از 999 هزار تروریست را وارد خاک سوریه و عراق کرده است و همچنان نیز ادامه می دهد.
آمریکا و متحدانش بیش از 50 سال است که گروهک تروریستی پ ک ک در ترکیه، عراق و سوریه حمایت می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. و متأسفانه سران بی ادب ترکیه هم با آمریکا و متحدانش همه جانبه همکاری می کنند چرا؟
وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه گفته تورم این کشور در مسیر بهبودی است.باید گفت چرا نباشد؟ در این نسل‌کشی علیه مسلمانان این ترکیه است که فقط به منافع اقتصادی خود فکر می‌کند و کشتی کشتی بار می‌زند و به کودک‌کش‌ها کمک می‌کند.
سوال اینجاست که پس نیروهای ناتو جنایتکار در عراق چه غلطی می کنند؟
سوال اینجاست که پس نیروهای ائتلاف بین المللی جنایتکار به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1393 تاکنون در عراق و هم سوریه چه غلطی می کنند؟
آمریکا جنایتکار همراه چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از سال 2001 تاکنون تسلیحات تروریسم تامین می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
شاخه خراسان گروه تروریستی داعش مورد حمایت آمریکا و متحدانش فعالیت خود را از سال 2014 از شرق افغانستان آغاز کرد.
ترامپ جنایتکار است و هم تروریسم بین المللی بوده است
ترامپ در سوریه، عراق، یمن و افغانستان مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در دادگاه لاهه محاکمه شود.
آمریکا جنایتکار از سال 2011 تاکنون همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های به اصطلاح بین المللی خیانتکار بیش از 999 هزار تروریست را از کشورهای مختلف جهان به سوریه، عراق و منطقه آورد و همچنان نیز ادامه می دهد.
پایگاه‌های آمریکا در خاک سوریه اصالتا غیرقانونی هستند
آمریکا نمی‌تواند مانع حفظ ثبات و حاکمیت سوریه شود
حضور آمریکا در سوریه هدیه‌ای برای داعش است
آمریکایی‌ها هزاران بشکه نفت سوریه را سرقت می‌کنند
حضور آمریکا در سوریه غیر قانونی است و هم نقض قوانین بین المللی بوده است.
آمریکا فورا از نقض آشکار و هدفمند حقوق بین‌الملل دست بردارد.
از سال 2011 تاکنون برای همه مردم دنیا ثابت شده که آمریکا جنایتکار از داعش در سوریه، عراق، منطقه خاورمیانه و جهان همه جانبه کمک، حمایت و پشتیبانی نظامی می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
آمریکا جنایتکار حامی اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و گروه های تروریستی در سراسر منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
جو بایدن بی ادب رئیس جمهور آمریکا جنایتکار دیگر نمی تواند بر تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی آمریکا جنایتکار و مزدورانشان در افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، یمن وغیره سرپوش بگذارد.
تروریست های پ ک ک مورد حمایت آمریکا و متحدانش در شمال عراق و هم شمال سوریه چه غلطی می کنند؟

حضور نظامی ترکیه جنایتکار در شمال عراق جنگ و مبارزه با تروریسم، داعش و سایر گروه های تروریستی نیست و تاکنون هم نبوده است.
حضور نظامی ترکیه جنایتکار در شمال عراق کمک، حمایت و پشتیبانی از تروریسم، داعش و سایر گروه های تروریستی است و هم غارت نفت عراق بوده است.

حضور نظامی ترکیه جنایتکار در شمال سوریه جنگ و مبارزه با تروریسم، داعش و سایر گروه های تروریستی نیست و تاکنون هم نبوده است.
حضور نظامی ترکیه جنایتکار در شمال سوریه کمک، حمایت و پشتیبانی از تروریسم، داعش و سایر گروه های تروریستی است و هم غارت نفت سوریه بوده است.
متأسفانه این عراقچی مشکل روحی و روانی دارد
در دمشق مردم بی ادب سوریه به همراه گروه های تروریستی تحت حمایت دولت ترکیه شعار ضد علیه ایران سر می دهند
عراقچی متأسفانه باز هم به دنبال مذاکره و گفت وگو با روسیه و ترکیه در مورد سوریه شرم آور و تاسف است.
و این در حالی است که ترکیه جنایتکار به طور مستقیم، علنی و آشکار از سال 2011 تاکنون از همه گروه های تروریستی همه جانبه کمک، مدیریت، نظارت، هدایت، حمایت و پشتیبانی نظامی می کنند و همچنان نیز ادامه می دهد.
ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به خاطر غارت نفت و هم حمایت از رژِیم صهیونیستی، تروریسم، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی در شرق سوریه باقی می‌ماند.
ارتش وحشی ترکیه جنایتکار به خاطر غارت نفت و هم حمایت از تروریسم، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی در شمال سوریه باقی می‌ماند.

و این در حالی است که دوستان عراقچی در ترکیه متأسفانه همه جانبه از گروه های تروریستی در سوریه حمایت نظامی می کنند چرا؟
وزیران دفاع آمریکا و ترکیه درباره تحولات سوریه گفت‌وگو کردند/ آمریکا، ترکیه ، هر دو حامی اصلی تروریست ها در سوریه هستند و هم از سال 2011 تاکنون آمریکا و ترکیه همراه با چند کشور دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از همه گروه های تروریستی در سوریه همه جانبه کمک، حمایت و پشتیبانی نظامی می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.

کارشناسان بی ادب شبکه CNN TURK تلویزیونی ماهواره ای ترکیه جنایتکار همه جانبه از حمله، تجاوز و جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی تروریست ها مورد حمایت آمریکا، اروپا، ترکیه و اسرائیل در حلب دفاع، حمایت و استقبال می کنند و هم ضد علیه ایران و دولت سوریه شعار سر می دهند.
و این در حالی است که بیش از 12 هزار تروریست مورد حمایت آمریکا و ترکیه و اسرائیل در شمال سوریه و جلب فعالیت می کنند.
آمریکا، ترکیه و اسرائیل در جنایات تروریست ها علیه ارتش سوریه شریک جرم هستند.

که حضور نظامی ترکیه در سوریه 100 درصد فقط به خاطر غارت نفت و هم حمایت از تروریسم، القاعده، داعش، تکفری ها و سایر گروه های تروریستی بوده است و از سال 2011 تاکنون هم برای همه مردم منطقه و جهان ثابت شده است.
ترکیه از سال 2011 تاکنون ثابت کرد و نشان داد که عامل اصلی جنگ در سوریه بوده است.

و این در حالی است که ترکیه جنایتکار خودش از سال 2011 تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکا، رژیم صهیونیستی، تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی درسوریه، عراق، لبنان، منطقه و جهان بوده است.


ایران درباره سخنان دونالد ترامپ به شورای امنیت نامه اعتراضی نوشت/ و این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل خودش شریک جرم جنایت های ترامپ جنایتکار و هم آمریکایی ها جنایتکار بوده است.

نامه ایران به شورای امنیت سازمان ملل در خصوص اظهارات ضد ایرانی ترامپ/ و این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل خودش شریک جرم جنایت های ترامپ جنایتکار و هم آمریکایی ها جنایتکار بوده است.

آمریکا دهان‌سگ‌هارش در ترکیه را ببندند
از آمریکایی ها می خواهیم دهان سگ هارشان را در ترکیه ببندند.
صبر ما در مقابل اردوغان و گروه جنایتکارش که در همه اقدامات تجاوزکارانه گروه تروریستی داعش نقش دارد، در حال تمام شدن است.

و این در حالی است که دولت اردوغان جنایتکار از سال 2011 تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکا، اروپا، عربستان سعودی، امارات، رژیم صهیونیستی، تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی در سوریه، عراق و منطقه بوده است.
و این در حالی است که ترکیه جنایتکار خودش از سال 2011 تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکا، رژیم صهیونیستی، تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایرگروه های تروریستی درسوریه، عراق، لبنان، منطقه و جهان بوده است.
که حضور نظامی ترکیه در سوریه 100 درصد فقط به خاطر غارت نفت و هم حمایت از تروریسم، القاعده، داعش، تکفری ها و سایر گروه های تروریستی بوده است و از سال 2011 تاکنون هم برای همه مردم منطقه و جهان ثابت شده است.
ترکیه از سال 2011 تاکنون ثابت کرد و نشان داد که عامل اصلی جنگ در سوریه بوده است.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اعتراف لاهه: صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا را نداریم
۰۸:۵۷ ۲۲ آبان ۱۴۰۴
برجام از سال 1394 تاکنون ثابت کرد که عامل اصلی مشکلات مردم و کشور بوده است برجام دیگر به درد مردم و کشور نمی خورد.
آمریکا و هم کشورهای اروپایی در مذاکره ثابت کردند که به دنبال دخالت و مداخله در امور داخلی ایران بودن، نه حل صلح آمیز هسته ای
آمریکا و هم کشورهای اروپایی در مذاکره ثابت کردند که به دنبال دخالت و مداخله در امور داخلی ایران بودن، نه لغو تحریم های
مسئولان اقلیم کردستان عراق به همراه آمریکا و متحدانش از گروه‌های تروریستی در شمال عراق حمایت می کنند چرا؟
اقلیم کردستان عراق از سال 1360 تاکنون پایگاه همه گروه های تروریستی مورد حمایت آمریکا و متحدانش بوده است.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آمریکا هزاران تروریست را از کشورهای اروپایی به عراق آورد. آمریکا هزاران تروریست را از کشورهای اروپایی به سوریه آورد.
۰۸:۵۷ ۲۲ آبان ۱۴۰۴
آمریکا هزاران تروریست را از کشورهای اروپایی به عراق آورد.
آمریکا هزاران تروریست را از کشورهای اروپایی به سوریه آورد.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سربازان آمریکایی در سوریه و عراق چه غلطی می کنند؟
۰۸:۵۶ ۲۲ آبان ۱۴۰۴
سربازان آمریکایی در سوریه و عراق چه غلطی می کنند؟
حضور سربازان آمریکایی در سوریه و عراق غیر قانونی است و هم نقض قوانین بین المللی بوده است.
نیروهای آمریکایی از سال 2011 تاکنون از تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی در سوریه همه جانبه کمک، حمایت و پشتیبانی نظامی می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند چرا؟
نیروهای ائتلاف آمریکایی 100 درصد فقط از داعش در سوریه و عراق حمایت نظامی می کنند.

در جنگ تحمیلی ۸ ساله بیش از ۸۰ کشور جنایتکار به سرکردگی آمریکا جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار به رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور کمک، حمایت و پشتیبانی نظامی می کردند چرا؟
مارک میلی بی ادب رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا جنایتکار دیگر نمی تواند بر تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی آمریکا جنایتکار و مزدورانشان در افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، یمن وغیره سرپوش بگذارد.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
از سال 1917 تاکنون برای همه مردم دنیا ثابت شده که در هر جای دنیا جنایتی رخ می دهد دست آمریکا جنایتکار در کار است.
۰۸:۵۶ ۲۲ آبان ۱۴۰۴
از سال 1917 تاکنون برای همه مردم دنیا ثابت شده که در هر جای دنیا جنایتی رخ می دهد دست آمریکا جنایتکار در کار است.
از سال 1917 تاکنون برای همه مردم دنیا ثابت شده که در هر جای دنیا جنایتی رخ می دهد دست انگلیس جنایتکار در کار است.
از سال 1917 تاکنون برای همه مردم دنیا ثابت شده که در هر جای دنیا جنایتی رخ می دهد دست اسرائیل جنایتکار در کار است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۶ ۲۲ آبان ۱۴۰۴
و این در حالی است که ائتلاف آمریکایی از سال 1393 تاکنون و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های به اصطلاح بین المللی خیانتکار از تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی در سوریه و عراق همه جانبه کمک، حمایت و پشتیبانی نظامی می کند و همچنان نیز ادامه می دهد چرا؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
درپاسخ به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی سگ هار آمریکا درمنطقه خاورمیانه
۰۸:۵۵ ۲۲ آبان ۱۴۰۴
درپاسخ به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی سگ هار آمریکا درمنطقه خاورمیانه
تجاوز هوایی رژیم کودک کش صهیونیستی به خاک سوریه ازسال 2011 تاکنون جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است و هم ناقض قوانین بین الملل است ولی متاسفانه سران نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت اسرائیل جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده آمریکا جنایتکار شماره یک ازسال 2011 تاکنون درک نمی کنند، نمی دانند و نمی فهمند متاسفانه سازمان های بین المللی خیانتکار شماره یک ازسال 2011 تاکنون هیچ اعتراضی به این جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی رژیم صهیونیستی نمی کنند، خفه خون گرفتند و سکوت اختیار کرده اند؟
و این در حالی است که از سال 2011 تاکنون برای همه مردم منطقه خاورمیانه و مردم دنیا ثابت شده است که رژیم صهیونیستی همراه با چند کشور دیگر و به سرکردگی آمریکا و در سال سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی از تروریست ها در سوریه، لبنان، عراق، منطقه خاورمیانه و جهان حمایت می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.

درپاسخ به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی سگ هار آمریکا درمنطقه خاورمیانه
تجاوز هوایی رژیم کودک کش صهیونیستی به خاک سوریه ازسال 2011 تاکنون جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است و هم ناقض قوانین بین الملل است ولی متاسفانه سران نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت اسرائیل جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده آمریکا جنایتکار شماره یک ازسال 2011 تاکنون درک نمی کنند، نمی دانند و نمی فهمند متاسفانه سازمان های بین المللی خیانتکار شماره یک ازسال 2011 تاکنون هیچ اعتراضی به این جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی رژیم صهیونیستی نمی کنند، خفه خون گرفتند و سکوت اختیار کرده اند؟
و این در حالی است که از سال 2011 تاکنون برای همه مردم منطقه خاورمیانه و مردم دنیا ثابت شده است که رژیم صهیونیستی همراه با چند کشور دیگر و به سرکردگی آمریکا و در سال سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی از تروریست ها در سوریه، لبنان، عراق، منطقه خاورمیانه و جهان حمایت می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.

درپاسخ به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی سگ هار آمریکا درمنطقه خاورمیانه
تجاوز هوایی رژیم کودک کش صهیونیستی به خاک سوریه ازسال 2011 تاکنون جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است و هم ناقض قوانین بین الملل است ولی متاسفانه سران نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت اسرائیل جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده آمریکا جنایتکار شماره یک ازسال 2011 تاکنون درک نمی کنند، نمی دانند و نمی فهمند متاسفانه سازمان های بین المللی خیانتکار شماره یک ازسال 2011 تاکنون هیچ اعتراضی به این جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی رژیم صهیونیستی نمی کنند، خفه خون گرفتند و سکوت اختیار کرده اند؟
و این در حالی است که از سال 2011 تاکنون برای همه مردم منطقه خاورمیانه و مردم دنیا ثابت شده است که رژیم صهیونیستی همراه با چند کشور دیگر و به سرکردگی آمریکا و در سال سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی از تروریست ها در سوریه، لبنان، عراق، منطقه خاورمیانه و جهان حمایت می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۵ ۲۲ آبان ۱۴۰۴
وزارت خارجه آمریکا: برجام مبتنی بر اعتماد نیست/ بازگشت به توافق هسته‌ای در دستور کار قرار ندارد/ پس آمریکا جنایتکار غلط می کند هر روز در توافق هسته ای، برجام، مذاکرات وین، شورای حکام آژانس وغیره دخالت و مداخله می کند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۰ ۲۲ آبان ۱۴۰۴
شمار شهدای جنگ غزه به ۶۸ هزار و ۸۷۵ نفر رسید آمریکا، اروپا، برخی کشورهای عربی و هم برخی کشورهای اسلامی شریک جرم جنایت های صهیونیست ها جنایتکار در جنگ غزه هستند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۸ ۲۲ آبان ۱۴۰۴
تجاوزات اسرائیل جنایتی تمام‌عیار است
Iran (Islamic Republic of)
آمریکایی ها از هیچ ظلمی علیه ملت ایران دریغ نکرده اند
۰۸:۴۹ ۲۲ آبان ۱۴۰۴
آمریکایی ها از هیچ ظلمی علیه ملت ایران دریغ نکرده اند
آمریکایی ها در طول این سال ها از هیچ ظلم و ناجوانمردی علیه ملت ایران دریغ نکرده اند و حتی جلوی خرید دارو برای کودکان ایرانی را گرفته اند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۹ ۲۲ آبان ۱۴۰۴
بشین تا جبران کنند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۹ ۲۲ آبان ۱۴۰۴
آگوست سال ۱۹۴۵ آمریکا بر سر شهرهای هیروشیما و ناگازاکی در ژاپن بمب اتمی انداخت. اکنون ۷۹ سال از آن ماجرا می‌گذرد، اما هنوز هم هیچ‌کس اعتراضی به این جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا جنایتکارشماره یک سگ دست نشانده مدعیان حقوق بشر نمی کند، خفه خون گرفتن و سکوت اختیارکرده است. ومجامع حقوق بشری ازسال ۱۹۴۵ تاکنون هیچ اعتراضی به این جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا جنایتکارشماره یک سگ دست نشانده مدعیان حقوق بشرنمی کنند، خفه خون گرفتند و سکوت اختیارکرده اند؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۹ ۲۲ آبان ۱۴۰۴
مذاکره از سال 1392 تاکنون درس‌های بزرگی برای ما داشت به هیچ کشوری اعتماد نمی‌کنیم
و این در حالی است که متأسفانه مذاکره ایران با غرب از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
