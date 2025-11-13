کودکان فلسطینی همچنان در بحبوحه محاصره اسرائیل در غزه ناپدید می‌شوند که بی شک توسط ارتش اسرائیل ربوده می شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان بین‌المللی دفاع از کودکان – فلسطین (DCIP) ناپدید شدن مداوم کودکان فلسطینی در غزه را مستند کرده است، زیرا خانواده‌ها در محاصره اسرائیل به دنبال غذا و کمک‌های بشردوستانه هستند.

در طول چند ماه گذشته، شش کودک دیگر نیز مفقود شده‌اند، از جمله سراج اسماعیل فایق عبدالعال (۱۶)، محمود جهاد حسن ابو ورده (۱۴)، سعدی محمد سعدی حسنین (۱۶)، جمال نهاد جمیل ایاد (۱۳)، هیثم محمد جمیل المصری (۱۷) و سیفان الله فهد عونی عیاش (۱۶).

کودکان هنگام جمع‌آوری هیزم، بازگشت به خانه یا تلاش برای پیوستن به خانواده، اغلب پس از حملات اسرائیل که منجر به آوارگی اجباری شده است، ناپدید شده‌اند. خانواده‌ها وسایل شخصی به جا مانده را پیدا کرده‌اند، اما هیچ اطلاعاتی از در مورد محل نگهداری فرزندانشان دریافت نکرده‌اند.

طبق گزارش‌ها، برخی از کودکان در زندان‌های اسرائیل نگهداری می‌شوند و خانواده‌ها در غم و اندوه و بدون هیچ گونه به‌روزرسانی رها شده‌اند.

سرنوشت کودکان ربوده شده توسط ارتش اسرائیل نامعلوم است.

منبع: کانال تلگرامی قدس

برچسب ها: کودکان فلسطین ، ارتش اسرائیل
خبرهای مرتبط
عکس کودکان شهید غزه در استانبول به نمایش درآمد+ تصاویر
رهبر انصارالله: پاسخ به هرگونه تجاوز آمریکا در سطحی بالاتر انجام خواهد شد
گروه حقوق بشر اعلام کرد
شهادت ۵۴ کودک فلسطینی در کرانه باختری در سال جاری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق
سخنرانی السودانی با اعلام پیروزی در انتخابات: منافع همه عراقی‌ها را در نظر می‌گیریم
بحران در ارتش صهیونیستی همزمان با درخواست هزاران نظامی برای ترک خدمت زودهنگام
کانادا تحریم‌های تازه‌ای علیه صنایع پهپادی و انرژی روسیه اعلام کرد
کاخ سفید ساخت پایگاه نظامی آمریکا در مرز غزه را رد کرد
داماد ترامپ و ارتش صهیونیستی احتمال شکست طرح آتش‌بس ترامپ برای غزه را بررسی می‌کنند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
ناپدید شدن کودکان فلسطینی در غزه؛ خانواده‌ها در جستجوی پاسخ
تعطیلی ۴۳ روزه دولت آمریکا پایان یافت/ خسارت ۱۴ میلیارد دلاری تعطیلی دولت
آخرین اخبار
ناپدید شدن کودکان فلسطینی در غزه؛ خانواده‌ها در جستجوی پاسخ
تعطیلی ۴۳ روزه دولت آمریکا پایان یافت/ خسارت ۱۴ میلیارد دلاری تعطیلی دولت
کانادا تحریم‌های تازه‌ای علیه صنایع پهپادی و انرژی روسیه اعلام کرد
کاخ سفید ساخت پایگاه نظامی آمریکا در مرز غزه را رد کرد
سخنرانی السودانی با اعلام پیروزی در انتخابات: منافع همه عراقی‌ها را در نظر می‌گیریم
بحران در ارتش صهیونیستی همزمان با درخواست هزاران نظامی برای ترک خدمت زودهنگام
داماد ترامپ و ارتش صهیونیستی احتمال شکست طرح آتش‌بس ترامپ برای غزه را بررسی می‌کنند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق
پنتاگون: آمریکا کانال پاناما را از «نفوذ مخرب چین» آزاد می‌کند
سازمان بهداشت جهانی: شمار زیادی از بیماران در غزه در انتظار انتقال برای درمان هستند
رئیس جمهور آمریکا از قاچاق دختران توسط اپستین آگاه بوده است
زلنسکی خواستار برکناری دو وزیر در پی رسوایی فساد مالی شد
کتائب حزب‌الله عراق از مشارکت در انتخابات استقبال کرد
طالبان خواستار توسعه همکاری با ژاپن در زمینه بیماری‌های غیرواگیر شد
ادعای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره دسترسی به سایت‌های هسته‌ای ایران
خروج ۴۷۰ هزار تبعه غیرمجاز از تهران در مرحله نخست طرح ساماندهی
دهوک با مشارکت ۷۶ درصدی پیشتاز مشارکت در انتخابات عراق است
ممنوعیت فعالیت مخالفین طالبان در تاجیکستان
اجساد ۱۸ سرباز ترکیه‌ای پس از سقوط هواپیمای نظامی در گرجستان پیدا شد
رژیم صهیونیستی چند بار آتش‌بس غزه را نقض کرده است؟
بیانیه وزارت خارجه روسیه درباره گفت‌وگوی لاوروف و عراقچی
هشدار یونیسف:۸۰ درصد مردم افغانستان آب آلوده می‌نوشند
التیماتوم طالبان به تجار برای تجارت با پاکستان
میزان مشارکت رأی‌دهندگان عراقی به ۵۶ درصد رسید
لاپید: نتانیاهو باید قبل از عفو به فساد اعتراف کند
درگیری شدید بین وزیر دارایی و ارتش اسرائیل بر سر بودجه
ترامپ رسما خواستار عفو نتانیاهو شد
بارزانی موفقیت انتخابات عراق را تبریک گفت
درخواست امیر قطر برای خواندن نماز باران