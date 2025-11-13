باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان بینالمللی دفاع از کودکان – فلسطین (DCIP) ناپدید شدن مداوم کودکان فلسطینی در غزه را مستند کرده است، زیرا خانوادهها در محاصره اسرائیل به دنبال غذا و کمکهای بشردوستانه هستند.
در طول چند ماه گذشته، شش کودک دیگر نیز مفقود شدهاند، از جمله سراج اسماعیل فایق عبدالعال (۱۶)، محمود جهاد حسن ابو ورده (۱۴)، سعدی محمد سعدی حسنین (۱۶)، جمال نهاد جمیل ایاد (۱۳)، هیثم محمد جمیل المصری (۱۷) و سیفان الله فهد عونی عیاش (۱۶).
کودکان هنگام جمعآوری هیزم، بازگشت به خانه یا تلاش برای پیوستن به خانواده، اغلب پس از حملات اسرائیل که منجر به آوارگی اجباری شده است، ناپدید شدهاند. خانوادهها وسایل شخصی به جا مانده را پیدا کردهاند، اما هیچ اطلاعاتی از در مورد محل نگهداری فرزندانشان دریافت نکردهاند.
طبق گزارشها، برخی از کودکان در زندانهای اسرائیل نگهداری میشوند و خانوادهها در غم و اندوه و بدون هیچ گونه بهروزرسانی رها شدهاند.
سرنوشت کودکان ربوده شده توسط ارتش اسرائیل نامعلوم است.
منبع: کانال تلگرامی قدس