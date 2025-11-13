باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اولین‌هایی که از بیرجند شروع شد + فیلم

بیرجند نخستین شهر در ایران است که دارای سازمان آبرسانی بوده و بنگاه آب‌لوله بیرجند به عنوان نخستین سازمان آبرسانی ایران شناخته می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قربانی، کارشناس گردشگری گفت:  بیرجند اولین شهر ایران است که لوله کشی آب داشت.

 

 

 

 

مطالب مرتبط
اولین‌هایی که از بیرجند شروع شد + فیلم
young journalists club

محدودیت‌های ترافیکی راهپیمایی محکوم کردن اقدامات آمریکا در بیرجند اعلام شد

اصلاح موی سر با آتش در بيرجند! + فیلم

سرگذشت مدرسه ۱۲۵ ساله/ «شوکتی» که در دست مرمت است

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
نژادپرست‌ترین دانشمند دنیا درگذشت + فیلم
۴۵۰۵

نژادپرست‌ترین دانشمند دنیا درگذشت + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۴
فرهنگی به نام بی‌پولی در آمریکا + فیلم
۵۵۹

فرهنگی به نام بی‌پولی در آمریکا + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۴
پیگیری مشکلات نوبت دهی الکترونیکی بیمارستان‌ها + فیلم
۴۱۲

پیگیری مشکلات نوبت دهی الکترونیکی بیمارستان‌ها + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۴
روشی ساده برای تشخیص عسل طبیعی از تقلبی + فیلم
۹۵

روشی ساده برای تشخیص عسل طبیعی از تقلبی + فیلم

۲۲ . آبان . ۱۴۰۴
اولین‌هایی که از بیرجند شروع شد + فیلم
۴۷

اولین‌هایی که از بیرجند شروع شد + فیلم

۲۲ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.