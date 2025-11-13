شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از نداشتن امنیت شغلی برای معلمان حق التدریسی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آموزش و پرورش به منظور کمبود نیرو در مدارس اقدام به جذب نیرو از طریق حق التدریسی کرد. معلمان حق التدریس گروهی از معلمان شاغل در وزارت آموزش و پرورش هستند که استخدام رسمی نیستند و نسبت معلمان رسمی، ازمزایای کمتری برخوردارند. با وجود اینکه آنها سالهای طولانی مشغول به فعالیت بودند؛ اما از امنیت شغلی مناسبی ندارند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال دیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
ما نیروهای حق التدریس، جمعاً ۲۱هزار نفر، با سابقهٔ تدریس موفق در مدارس تحت پوشش آموزش و پرورش، در حال انجام وظیفه آموزشی هستیم. با وجود داشتن رزومهٔ علمی مناسب، گذراندن دورههای تخصصی، و سابقهٔ عملی قابلتوجه در حوزهٔ آموزش، به دلیل عدم امکان اخذ پستهای رسمی یا قراردادی پایدار، همواره با نگرانیِ امنیت شغلی و نااطمینانی کنار آمدهایم. ما همچون دیگر معلمان کشور، با عشق و مسئولیتپذیری، در راه تربیت نسل آینده گام برمیداریم؛ اما این وضعیت نامناسب شغلی، علاوه بر تأثیر منفی بر روحیه و کیفیت آموزش، سلامت روانی و زندگی ما و خانوادهمان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به کمبود نیروی واقعی در برخی واحدهای آموزشی و همچنین شایستگی علمی و عملی این گروه از همکاران، خواهشمندیم با رأفت و نگاهی انسانی، زمینهٔ قراردادی شدن پایدار یا قراردادی این ۲۱هزار نفر را فراهم فرمایید تا بتوانیم با آرامش بیشتری، در مسیر تعلیم و تربیت ایفای نقش نماییم.
از لطف و همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم